हिसार में आर्य समाज संस्था पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा ने उठाए सवाल

डॉ. चंद्रा ने बताया कि संस्था के पास कभी 450 दुकानें थीं, जिनके किराये से स्कूलों का खर्च चलता था, लेकिन अब इन्हीं दुकानों और अन्य संपत्तियों के नाम पर करीब 50 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है.

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हरियाणा के हिसार में स्थित आर्य समाज संस्था विवादों में घिर गई है. संस्था की मंदिर सोसायटी से लेकर उससे संचालित स्कूलों तक में भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं. इसी सिलसिले में हिसार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा ने संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आर्य समाज के गौरवशाली इतिहास और सामाजिक सुधारों जैसे विधवा विवाह को प्रोत्साहन, पर्यावरण व धर्म को जोड़ना, घर-घर हवन परंपरा और शिक्षा का प्रसार का उल्लेख करते हुए कहा कि इतनी महान संस्था में वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है.

’50 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का मामला’

डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया कि सीएवी संस्था 108 वर्ष पुरानी है और इसकी स्थापना का उद्देश्य गरीब बच्चों को कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था. डॉ. चंद्रा ने बताया कि संस्था के पास कभी 450 दुकानें थीं, जिनके किराये से स्कूलों का खर्च चलता था, लेकिन अब इन्हीं दुकानों और अन्य संपत्तियों के नाम पर करीब 50 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. उन्होंने यह भी कहा कि संस्था से जुड़ी कई जमीनें भी बेची गई हैं और कुल मिलाकर 700 से 800 करोड़ रुपये तक के भ्रष्टाचार की आशंका है.

CM नायब सैनी को दी गई गलत जानकारी

यह भी बात सामने आई है कि कुछ लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गलत जानकारी देकर हिसार प्रशासन पर दबाव बनवाया, जिसके कारण प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है. इस प्रेस वार्ता में मौजूद टी-मैन सोमेश सरपंच ने भी इस मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अगर 23 जुलाई तक आर्य समाज के लिए प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) की नियुक्ति नहीं की गई तो 24 जुलाई से प्रदर्शन शुरू किया जाएगा.

प्रशासक नियुक्त करने की मांग

सोमेश सरपंच ने मांग की कि संस्था में प्रशासक नियुक्त किया जाए, नया सदस्यता अभियान चलाकर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों को जोड़ा जाए तथा नई समिति का गठन कर संस्था को पहले की तरह पारदर्शी और समाज के सहयोग से संचालित किया जाए. कहा गया कि यह संस्था वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करती रही है और यहां से कई आईएएस अधिकारी सहित अनेक सफल विद्यार्थी निकले हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि संस्था से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया और उन्हें गलत जानकारी दी गई.

विरोध-प्रदर्शन की चेतावनी

मामले में सोमेश सरपंच ने यह भी कहा कि इस आंदोलन का इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 23 जुलाई तक संस्था में प्रशासक की नियुक्ति नहीं हुई तो 24 जुलाई से आंदोलन शुरू किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे पूरे प्रदेश तक फैलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिन अभिभावकों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ चुके हैं या वर्तमान में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी इस जनआंदोलन से जोड़ा जाएगा.