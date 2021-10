Sindhu Border Lynching Case Update: हरियाणा के सोनीपत जिले के सिंघु बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन स्थल पर पीट-पीट कर दलित मजदूर लखबीर सिंह की हत्‍या के तीन आरोपियों को अदालत ने 6 दिनों की पुलिस कस्‍टडी में भेज दिया है. बता दें कल शनिवार को सोनीपत पुलिस के समक्ष दो आरोपी निंहगों भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह ने आत्‍मसमर्पण किया था, जबकि एक अन्‍य आरोपी नारायण सिंह को पंजाब के अमृतसर की देहात पुलिस ने जिले के अमरकोट गांव से गिरफ्तार करने के बाद सोनीपत पुलिस को सौंप दिया था. इसके बाद आज इन तीनों आरोपियों को सोनीपत कोर्ट में पेश किया गया. इस पर कोर्ट ने तीन आरोपियों को सोनीप‍त पुलिस की 6 दिन हिरासत में भेजने का आदेश दिया.Also Read - Sindhu Border Lynching Case: हिरासत से पहले दो आरोपी निहंगों को मालाएं पहनाईं गईं, पैर छूकर कर दी विदाई, दो पहले ही हो चुके अरेस्‍ट

बता दें कि इस बर्बर हत्याकांड को अंजाम देने के आरोप में शुक्रवार को सबसे पहले सरबजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे कल ही हरियाणा के सोनीपत जिले की एक अदालत ने सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. अपराध के कुछ घंटे बाद, निहंगों की तरह नीले कपड़े पहने सरबजीत सिंह ने दावा किया कि उसने लखबीर को सिखों की पवित्र ग्रंथ की बेअदबी करने की सजा दी है. इसके कुछ घंटे बाद अन्य आरोपी नारायण सिंह को कल अमृतसर देहात पुलिस ने अमृतसर जिले के अमरकोट गांव से गिरफ्तार किया गया था. Also Read - Singhu Border Killing Arrest: पंजाब के अमृतसर जिले से दूसरा आरोपी नारायण सिंह गिरफ्तार, बताया कैसे पैर काटा

#UPDATE | All three accused – Narayan Singh, Bhagwant Singh & Govind Preet Singh – in Singhu border incident sent to 6-day Police custody. They were produced before Sonipat Court today.

