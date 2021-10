नई दिल्ली: रंजीत हत्याकांड मामले (Ranjit Murder Case) में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट (CBI Special Court) ने डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) के प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राम रहीम को हत्या के मामले में दोषी करा दिया है. इसके साथ ही चार अन्य लोगों को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया है.Also Read - लड़के ने मांगा मोबाइल नंबर, 16 साल की लड़की ने थप्पड़ से दिया जवाब, फिर...

हरियाणा (Haryana) की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट रणजीत सिंह हत्याकांड में सुनवाई कर रही थी. इसके तहत ये बड़ा फैसला आया है. बताया जा रहा है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 12 अक्टूबर को राम रहीम सहित अन्य दोषियों को सजा का सुनाएगी. Also Read - Bihar News: स्कूल बैग में पिस्टल लेकर पहुंच गया 10वीं का छात्र, टीचर भी देखकर छिपे, फिर...

Special CBI court in Haryana convicts Dera Sacha Sauda’s Gurmeet Ram Rahim and four others in the Ranjit Singh murder case pic.twitter.com/e2RhL5mzcn

— ANI (@ANI) October 8, 2021