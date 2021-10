Speeding Car Rammed into another Car: हरियाणा में बहादुरगढ़ के बादली से एक दिल दलहा देने वाली एक्सीडेंट की खबर है. यहां एक तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल है.Also Read - NRI के अकाउंट से बड़ी रकम उड़ाने की कोशिश, HDFC के तीन बैंककर्मियों समेत 12 लोग अरेस्‍ट

एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई. घायल नाबालिग को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है. जबकि मृतकों को पास के अस्पताल के शवगृह भेजा जा रहा है. पुलिस ने घटना स्थल की घेराबंदी कर ली है.

एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए. पुलिस ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है.

Haryana | Eight people killed, one minor injured after a speeding car rammed into another car near Badli in Bahadurgarh: Police pic.twitter.com/ljctgbLgeW

— ANI (@ANI) October 22, 2021