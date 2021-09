Vice President M Venkaiah Naidu, Gurugram, Haryana, Farmers, politics, News: देश के उपराष्‍ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल रविवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि सभी सरकारों को किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए. उपराष्‍ट्रपति ने कहा- किसानों और सरकार के बीच हमेशा संवाद होते रहना चाहिए. किसानों की समस्याओं को राजनीति न जोड़ा जाए. जब इसे जोड़ा जाता है तो विभाजन होता है.Also Read - Delhi: कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे SAD नेता हिरासत में, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाए गए

#WATCH | All govts should give priority to welfare of farmers & ensure remunerative prices. There must always be a dialogue between farmers & govt. Farmers’ problems should not be linked to politics. When it is linked to votes, then division happens: Vice President Naidu (19.09) pic.twitter.com/lbi4xhaJXa

— ANI (@ANI) September 20, 2021