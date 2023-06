BJP और JJP ने आपसी चर्चा और सहमित से गठबंधन किया, किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया

हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी (JJP) गठबंधन की सरकार चल रही है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों पार्टियों की इस सरकार पर खतरा मंडराने की बातें भी चल रही हैं. दरअसल जेजेपी विधायक राम करण काला ने गुरुवार 8 जून को किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया और उन्होंने हरियाणा शुगरफेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. गठबंधन नें खटपट की अटकलों के बीच हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान भी अटकलों को हवा दे रहा है.

दुष्यंत चौटाला ने कहा, ‘भाजपा और जेजेपी का गंठबंधन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के घर पर रात 10.30 बजे हुआ था. मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे से चर्चा करके, सहमति से गठबंधन किया था. मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पर एहसान किया. प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने प्रदेश में सरकार चलाई.’

पत्रकारों के एक अन्य प्रश्न के जवाब में दुष्यंत ने कहा, ’10 की दस सीटों पर संगठन का काम शुरू हो चुका है. जुलाई के पहले हफ्ते में प्रदेश की अगल-अलग लोकसभा क्षेत्रों में डॉ. अजय सिंह चौटाला में लोकसभा वाइज हम जलसे करेंगे, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है.’