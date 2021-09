Tokyo Paralympics 2020: हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics 2020) में स्वर्ण पदक विजेता मनीष नरवाल (Manish Narwal) को 6 करोड़ रुपए और रजत पदक विजेता सिंहराज अधाना (Singhraj Adhana ) को 4 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है. वहीं दोनों खिलाड़ियों के घरों में जश्‍न का माहौल है. वहीं, पीएम नरेद्र मोदी ने मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना से बात की और मेडल जीतने पर बधाई दी है.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Manish Narwal ने भारत को दिलाया तीसरा 'गोल्ड', Singhraj Adhana ने जीता सिल्वर

#TokyoParalympics | Haryana government announces a reward of Rs 6 crores for gold medalist Manish Narwal and Rs 4 Crores for silver medal winner Singhraj Adhana in Shooting P4 Mixed 50m Pistol SH1 (Pics courtesy: Screengrab via Paralympics YouTube) pic.twitter.com/l5yobJI38C — ANI (@ANI) September 4, 2021

Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Pramod Bhagat और DM Suhas Yathiraj 'गोल्ड मेडल' के करीब, भारत ने रच दिया इतिहास

पीएम नरेद्र मोदी ने मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना से बात की, उन्हें शूटिंग में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी. दोनों एथलीटों ने पैरा-एथलीटों को प्रधानमंत्री के बार-बार प्रोत्साहन की सराहना की और उनका समर्थन करने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया है. एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, ”उनके इस करतब से भारत खुश है. उन्हें बधाई और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं. Also Read - नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल की सफलता के बाद क्रिकेट जितना लोकप्रिय होगा भालाफेंक: अनुराग ठाकुर

PM Modi spoke to Manish Narwal & Singhraj Adhana, congratulating them for winning Gold & Silver medals in shooting. Both athletes appreciated the Prime Minister’s repeated encouragement to the para-athletes, & thanked the PM for supporting them.#TokyoParalympics (File pics) pic.twitter.com/FrWVVlo1Zr — ANI (@ANI) September 4, 2021

टोक्यो पैरालंपिक में सिंहराज ने शूटिंग में रजत पदक जीता. इसकी खबर मिलते ही बल्लभगढ़ में उनके घर पर खुशियां मनाईं गईं. टोक्यो पैरालंपिक शूटिंग में रजत पदक जीतने वाले हरियाणा के बल्लभगढ़ के खिलाड़ी सिंहराज की मां वेदवत्ती ने कहा- मैं बहुत-बहुत खुश हूं. मेरे बेटे सिंहराज ने पूरे देश में नाम रोशन कर दिया, ऐसा शेर है मेरा.

‘My son made our country proud. I am really happy today,” says Singhraj’s mother Vedwati “I am really happy. We all have supported him. India won 2 medals today,” says Kavita, Singhraj’s wife. pic.twitter.com/LHpLlM8h1F — ANI (@ANI) September 4, 2021

सिंहराज की पत्नी कविता ने कहा, ”मैं वाकई खुश हूं. हम सभी ने उनका समर्थन किया है. भारत ने आज 2 पदक जीते.”

सिंहराज के पिता प्रेम सिंह अधाना कहते हैं, ” मैं बहुत ख़ुश हूं. मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहा हूं. मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है.”

निशानेबाज मनीष नरवाल ने भारत को दिलाया तीसरा स्वर्ण, अडाना को रजत

निशानेबाज मनीष नरवाल ने पैरालम्पिक रिकॉर्ड के साथ तोक्यो खेलों में भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण पदक डाला जबकि सिंहराज अडाना ने रजत पदक जीता, जिससे पी4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल एसएच 1 स्पर्धा में शीर्ष दोनों स्थान भारत के नाम रहे. इस वर्ग में विश्व रिकॉर्डधारी उन्नीस वर्ष के नरवाल ने पैरालम्पिक का रिकॉर्ड बनाते हुए 218 . 2 स्कोर किया. वहीं पी1 पुरूषों की एस मीटर एयर पिस्टल एसएच1 स्पर्धा में मंगलवार को कांस्य जीतने वाले अडाना ने 216 . 7 अंक बनाकर रजत पदक अपने नाम किया. इसके साथ ही अडाना एक ही खेलों में दो पदक जीतने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए.

#TokyoParalympics | Family of shooter Singhraj celebrates his win in Shooting P4 Mixed 50m Pistol SH1, as he bags silver medal pic.twitter.com/8IMkojfiAP — ANI (@ANI) September 4, 2021

फरीदाबाद के नरवाल की शुरूआत धीमी रही, लेकिन शानदार वापसी की

दाहिने हाथ में विकार के शिकार नरवाल की शुरूआत धीमी रही, जब उन्होंने 7.7 और 8.3 स्कोर किया लेकिन इसके बाद फरीदाबाद के इस युवा ने शानदार वापसी की. दूसरी ओर अडाना की शुरूआत काफी अच्छी रही लेकिन बीच में वह चूक गए. फाइनल सीरिज में नरवाल ने 8 . 4 और 9.1 जबकि अडाना ने 8.5 तथा 9.4 स्कोर किया.इससे पहले क्वालीफाइंग दौर में अडाना 536 अंक लेकर चौथे और नरवाल 533 अंक लेकर सातवें स्थान पर थे. भारत के आकाश 27वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह नहीं बना सके.भारतीय निशानेबाजों ने मौजूदा खेलों में दो स्वर्ण समेत पांच पदक जीत लिए हैं.

अवनि लेखरा ने कल स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था

निशानेबाज अवनि लेखरा ने मौजूदा खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है. वहीं जोगिंदर सिंह सोढी ने 1984 पैरालम्पिक में रजत और कांस्य पदक जीता था. रूसी ओलंपिक समिति के सर्जेइ मालिशेव ने 196 . 8 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता. एसएच1 वर्ग में निशानेबाज एक ही हाथ से पिस्टल पकड़ते हैं, क्योंकि उनके एक हाथ या पैर में विकार होता है जो रीढ की में चोट या अंग कटने की वजह से होता है. कुछ निशानेबाज खड़े होकर तो कुछ बैठकर निशाना लगाते हैं.