हरियाणाः जली हुई कार में मिले दो नरकंकाल, राजस्थान के रहने वाले थे मृतक, परिजनों का आरोप अगवा कर किया गया मर्डर

Haryana News: हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में आज सुबह 8 बजे एक जली हुई बोलेरो में दो नर कंकाल मिले. सूचना मिलने पर फोरेसिंक और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची. लोहारू के डीएसपी जगत सिंह मोर ने कहा कि आशंका है कि कार में सवार दोनों की मौत या तो गाड़ी में आग लगने के कारण हुई हो या फिर जलाकर मारा गया हो. मामले में जांच की जा रही है. कार में मिले नरकंकाल की पहचान राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटकीमा गांव में रहने वाले दो युवकों के रूप में की गई है. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों ने जलाकर मारा है.

भरतपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव का कहना है कि पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज प्राथमिकी में नामजद लोगों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. सभी संदिग्ध हरियाणा के हैं. अगवा किए गए लोग जुनैद और नासिर थे. जुनैद के खिलाफ गौ तस्करी से जुड़े पांच मामले दर्ज हैं.