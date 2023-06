गुरुग्राम में Wine Shop पर दो युवकों ने बरसाई गोलियां; एक शख्स की मौत, 1 घायल

Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम से सार्वजनिक स्थान (Public Place) पर सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया है. यहां एक वाइन शॉप पर अंधाधुंध फायरिंग से दहशत फैल गई. दरअसल, गुरुग्राम में दो आरोपियों ने शराब की दुकान पर पहुंचकर फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया.

मानेसर के एसएचओ (SHO) अवित कुमार ने बताया कि गुरुग्राम के पचगांव के पास एक शराब की दुकान पर गोली चलने की घटना हुई. दो लोगों ने स्थानीय लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई. गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना को अंजाम देने वालों की पहचान की जा रही है.