चंडीगढ़: हरियाणा में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कहा गया है कि लोगों को सावधानी के तौर पर मास्क लगाना चाहिए. और कोविड अनुरूप व्यवहार करना चाहिए. इसके साथ ही अब तक मास्क न लगाने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था, जो अब हटा लिए गया है. राज्य में कोविड के मामलों में महत्वपूर्ण कमी आने के बाद यह निर्णय लिया गया है.Also Read - मलेशिया के राजा अब्दुल्ला सुल्तान और महारानी हुईं कोरोना पॉजिटिव, शाही जोड़े को हल्के लक्षण

सरकार ने जुर्माने का प्रावधान वापस लेते हुए लोगों को फेस मास्क पहनने, हाथ साफ रखने, बार-बार सैनिटाइज़र का उपयोग करने और भौतिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा जारी आदेश में कहा गया, “राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.5.2020 जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है.” Also Read - कोविड-19 टास्क फोर्स ने दी चेतावनी- अचानक से सभी प्रतिबंध हटाना ठीक नहीं, कोरोना अभी भी है

Govt of Haryana: Wearing of masks withdrawn with immediate effect, no penalty of Rs 500 either for not wearing masks in public/workplaces pic.twitter.com/vqonXEAbSn

— ANI (@ANI) April 2, 2022