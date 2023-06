Haryana News: पंचकुला के मंदिर में पूजा करने आई महिला की कार अचानक बह गई, देखें Video

Panchkula News: चंडीगढ़ से लगे हरियाणा (Haryana) के पंचकुला ( Panchkula News) में आज बारिश के बीच ये हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है. पंचकुला ( Panchkula) के खरक मंगोली (Kharak Mangoli) में एक महिला अपनी कार से यहां एक मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी. बारिश के कारण नदी में अचानक पानी का बहाव तेज होने से इस महिला की कार बह गई और वह इसमें फंस गई.

कुछ लोगों ने कार में फंसी महिला को निकाला. इसके लिए कुछ लोग रस्सी का उपयोग करते हुए कार तक पहुंचे और गेट खोलकर महिला को बचाया. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और भर्ती कराया गया है.