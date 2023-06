खेलों में तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक सभी मुद्दे नहीं सुलझ जाते- साक्षी मलिक

Sonipat Pahalwan Mahapanchayat: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान आज सोनीपत में महापंचायत कर रहे है. जिसमें किसान यूनियन समेत वह सभी संगठन शामिल हैं, जिन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों के धरना-प्रदर्शन को समर्थन दिया था. इस बीच पहलवान साक्षी मलिक का एक बयान सामने आया है.

साक्षी मलिक मीडिया से करते हुए कहा है कि ‘हम एशियाई खेलों में तभी भाग लेंगे जब इन सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा.’ उन्होनें आगे कहा कि आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं हैं कि हम हर दिन किस मानसिक रूप से गुजर रहे हैं.