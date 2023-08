Haryana Nuh Violence Update: हरियाणा के कई इलाकों में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर अब प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Haryana Dy CM Dushyant Chautala) ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आज बुधवार को मीडिया से कहा कि यात्रा के आयोजकों ने इसमें शामिल लोगों की संख्या का बारे में जिला प्रशासन को सही जानकारी नहीं दी. ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी कमी की वजह से ये दुर्घटना घटी है. डिप्टी सीएम ने इसके साथ ही लोगों से अपील की कि वो शांति बनाए रखें. उन्होंने कहा, ‘हरियाणा प्रदेश के इतिहास में आज तक ऐसी घटना पहले नहीं हुई है.’

डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि इस हिंसा में जो लोग शामिल हैं और जिन्होंने इसे भड़काने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. पहले से सुनियोजित हिंसा के सवाल जेजेपी प्रमुख ने कहा कि इस संबंध में उन्हें अलग-अलग तरह की जानकारी मिली हैं. पुलिस हर पहलु से इसकी छानबीन में जुटी है.

दुष्यंत चौटाला ने आज बुधवार की सुबह कहा कि प्रदेश में हालात शांतिपूर्ण हैं और अधिकारियों से बात हुई है, जिसमें पिछले 12 घंटों में कोई हिंसा की कोई घटना नहीं हुई. डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि हिंसा की आखिरी घटना रात दो बजे गुरुग्राम में हुई. उसके बाद किसी तरह की हिंसा की जानकारी नहीं है.