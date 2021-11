Chhath Puja 2021: छठ पर्व शुरू हो चुका है और इसी के साथ दिल्ली (Delhi) में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है. इस बार छठ व्रतियों को यमुना नदी (Yamuna River) में छठ करने की छूट मिल गई है, लेकिन यमुना में बह रहा गंदा पानी चर्चा का विषय बना हुआ है. यमुना के पानी में गंदगी और केमिकल का झाग बह रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) सहित विपक्षी पार्टियां और संगठन सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं. वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार (Aam Aadmi Party Govt) हरियाणा (Haryana) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) पर आरोप लगा रही है.Also Read - Chhath Puja 2021 Kharna: आज है खरना, जानें इसका महत्व और पूजन विधि

राजनीति एक ओर है और दूसरी ओर छठ व्रतियों की सेहत. गंदगी और केमिकल (Chemical) के बीच खड़े रहकर सूर्य उपासना करने से व्रतियों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है. इसको लेकर डॉक्टर बड़े चिंतित हैं, क्योंकि अमोनिया के झाग में घंटों खड़े रहने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. इस संबंध में हमने बात की कंसल्टेंट गायनेक्लोजिस्ट एमबीबीएस डॉ. अर्चना निरुला (Dr Archana Nirula) से.

हमने डॉ. अर्चना से पूछा कि घंटों तक अमोनिया के झाग वाले पानी में खड़े रहने से छठ व्रतियों की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है? उन्होंने बताया, 'यह फैक्टरियों से निकलने वाला केमिकल है, जिसके कारण चर्म रोग (Skin Disease) और पेशाब का संक्रमण (Urine Infection) हो सकते हैं.' उन्होंने इस बारे में आगे कहा, इस केमिकल युक्त पानी से कई तरह के फ्यूम्स भी निकलते हैं, जिनके कारण सांस संबंधी समस्याएं (Respiratory Problems) और आंखों का संक्रमण (Eye Infection) हो सकता है.

इस बीच यमुना में खड़े होकर सूर्य उपासना कर रही छठ व्रतियों की तस्वीरें आने लगी हैं, जबकि अमोनिया झाग को बहते हुए साफ देखा जा सकता है.

#WATCH Few Chhath devotees stand in toxic foam laden Yamuna river near Delhi's Kalindi Kunj to offer prayers to the Sun god pic.twitter.com/rnzY8D0GQ3

