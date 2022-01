Covid-19 New Symptoms: यूएस की CDC के शोध के मुताबिक, पीला (Pale), भूरा या धूसर (gray), नीले रंग की त्वचा (blue- colored skin), होंठ, या नाखून त्वचा आदि के बदले हुए रंग भी कोविड के नए लक्षण हो सकते हैं. बता दें कि पिछले दो साल से लगातार कोरोना वायरस (Coronavirus) और इसके विभिन्‍न वेरियंट के संक्रमण में अलग-अलग तरह से लक्षण (Coronavirus Symptoms) सामने आते रहे हैं. एक अमेरिकी संस्‍थान सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ( Centers for Disease Control and Prevention) ने अपनी नई रिसर्च में दावा किया है कि पूर्व के कोविड19 के पूर्व लक्षणों के 11 अलावा अब कुछ और नए लक्षण (New Symptoms) भी सामने आए हैं. CDC के शोध के मुताबिक, पीला (Pale) , भूरा या धूसर (gray), नीले रंग की त्वचा (blue-colored skin), होंठ, या नाखून त्वचा आदि के बदले हुए कलर भी कोविड के नए लक्षण हो सकते हैं.Also Read - Jharkhand Lockdown: झारखंड जाने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, जानें सभी जरूरी डिटेल्स

सीडीसी ने अपनी नई रिसर्च में ये नए लक्षण भी शामिल किए हैं..

– सांस लेने में तकलीफ (Trouble breathing)

– सीने में लगातार दर्द या दबाव (Persistent pain or pressure in the chest)

– नया भ्रम (New confusion)

-जागने या जागने में असमर्थता (Inability to wake or stay awake)

CDC का कहना है कि उसकी सूची में सभी संभावित लक्षण नहीं हैं. आप मेडिकल सर्विस को किसी भी अन्य लक्षण के लिए कॉल करें जो आपके लिए गंभीर या संबंधित हैं. आपातकालीन सुविधा पर कॉल करें. अगर किसी को COVID-19 है या हो सकता है तो आप इमरजेंसी सुविधाओं के लिए संपर्क करें.

पहले के ये हैं प्रमुख 1 लक्षण

CDC ने पूर्व में कोरोना के लक्षणों में 11 मुख्‍य लक्षण पहले बताए थे. कोविड ​​​​-19 वाले लोगों में लक्षणों की एक विस्तृत सीरीज होती है, जिसमें हल्के लक्षणों से लेकर गंभीर बीमारी तक हो सकती है. वायरस के संपर्क में आने के 2-14 दिनों बाद लक्षण दिखाई दे सकते हैं. किसी को भी हल्के से लेकर गंभीर लक्षण हो सकते हैं. इन लक्षणों वाले लोगों में COVID-19 हो सकता है:-

1. बुखार या ठंड लगना (Fever or chills)

2. कफ (Cough)

3. सांस की तकलीफ या सांस लेने में कठिनाई (breath Shortness or difficulty in breathing)

4. थकान (Fatigue)

5. मांसपेशियों या शरीर में दर्द (Muscle or body aches)

6. सिरदर्द (Headache)

7. स्वाद या सूंघने की शक्ति में कमी (Loss of Taste or smell)

8. गले में खरास (Sore throat)

9. नाक जमना या बहना (Congestion or runny nose)

10. मतली या उल्टी (Nausea or vomiting)

11. दस्त (Diarrhea)