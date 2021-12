Omicron Big Update: कोरोना के नए ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट के खतरों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है. अमेरिकी दवा निमार्ता मॉडर्ना (Moderna) ने सोमवार को कहा कि साधारण दो खुराक के मुकाबले उसकी बूस्टर खुराक नए ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के खिलाफ प्रभावी है. कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि उसकी वैक्सीन की दो खुराकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कम संख्या में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा कीं, लेकिन 50 माइक्रोग्राम की बूस्टर खुराक ने वेरिएंट के खिलाफ 37 गुना अधिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा कीं. मॉडर्ना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बैंसेल ने बयान में इसकी पुष्टि की है. कंपनी के अनुसार, 100 माइक्रोग्राम की बूस्टर खुराक देने पर एंटीबॉडीज का स्तर और भी बढ़ गया और 83 गुणा अधिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा हुईं. माडर्ना (Moderna) ने कहा, बूस्टर की पूरी खुराक का असर और भी ज्यादा था, जिससे एंटीबॉडी के स्तर में 83 गुना वृद्धि हो गई.Also Read - Bharat Biotech ने इंट्रानेजल वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए DCGI से मांगी इजाजत, बूस्टर डोज के तौर पर हो सकेगा इस्तेमाल

