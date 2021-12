Omicron Ke Lakshan In Hindi: कोरोना का ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट दुनिया भर के 89 देशों तक पहुंच चुका है. दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ कोरोना का यह नया वेरिएंट भारत में भी तेजी से बढ़ रहा है. ओमिक्रॉन के मामले में ज्यादा तथ्य अब तक सामने नहीं आए हैं. यहां तक कि ओमिक्रॉन के लक्षणों (Omicron Symptoms) के बारे में भी जानकारी का अभाव है. इन सबके बीच ब्रिटेन में हुए एक अध्ययन (Study) में यह दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्तियों में नाक से पानी आना (Rrunny Nose), सिर दर्द (Headache), थकान (Fatigue) और गला सूखना (Dry throat) जैसे लक्षण दिखाई (Omicron Ke Lakshan) देते हैं. इसका मतलब यह हुआ है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण भी साधारण सर्दी (cold) के जैसे ही हैं.Also Read - UP Corona Update: कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने उठाया यह बड़ा कदम, जानें अपडेट

डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक शोधकर्ताओं ने लंदन में 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों से प्राप्त डाटा का विश्लेषण किया. इस आधार पर इन लोगों में मुख्यतया नाक बहना, सिर दर्द, थकान, छींक और गले में ड्राईनेस जैसे लक्षण देखे गए. यह अध्ययन ब्रिटेन स्थित नॉन प्रॉफिट संस्था जोई (ZOE COVID Study) कोविड स्टडी के माध्यम से किया गया है. Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सोमवार को DDMA की बैठक, क्या पाबंदियों का होगा ऐलान?

WHO ने Omicron को लेकर फिर चेताया

एक दिन पहले यानी शनिवार को WHO ने ओमिक्रॉन (Omicron) को लेकर फिर चेताया था. WHO के अनुसार, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है. WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 89 देशों में फैल चुका है और सामुदायिक प्रसार वाले क्षेत्रों में इसके मामलों की संख्या 1.5 से 3 दिनों में दोगुनी हो रही है. WHO के अनुसार, B.1.1.529 या ओमिक्रॉन का पहला मामला इस साल 9 नवंबर को एकत्र किए गए एक नमूने में सामने आया था. हालांकि, COVID के नए वेरिएंट की सूचना सबसे पहले WHO को दक्षिण अफ्रीका से 25 नवंबर को दी गई थी. 26 नवंबर को, वैश्विक निकाय ने नए COVID वेरिएंट का नाम B.1.1.1.529 रखा, जिसका दक्षिण अफ्रीका में पता चला और इसका नाम ओमिक्रॉन रखा. Also Read - देश के 11 राज्‍यों में Omicron, आंकड़ा 138 हुआ, WHO ने चेताया- डेढ़ से तीन दिन में मामले हो जाते हैं दोगुने

तीसरी लहर की चेतावनी

कोरना का ओमिक्रॉन (Omicron) वेरिएंट देश के 12 राज्यों तक तक फैल चुका है. भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 145 मामले सामने आ चुके हैं. इस बीच नेशनल कोविड सुपरमॉडल कमिटी (National Covid-19 Supermodel Committee) ने कोविड के तीसरी लहर की आशंका जताते हुए लोगों से सावधान रहने और कोविड नियमों का पालन करने की बात कही है. कमिटी अनुसार कोरोना की तीसरी लहर नए साल 2022 के फरवरी माह तक आ सकती है. कमिटी ने कहा है कि ओमिक्रॉन के प्रभाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि तीसरी लहर दूसरे के मुकाबले कम खतरनाक होगी.