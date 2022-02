World Cancer Day 2022: दुनिया भर में हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस (Cancer Day) मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को कैंसर जैसी बीमारी के बारे में जागरुक करना, उसके लक्षणों के बारे में बताना और बचाव के तरीकों के बारे में जानना है. हमारे देश में कैंसर रोगियों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे में इससे बचाव के हर मुमकिन तरीकों को अपनाना जरूरी है. यदि व्यक्ति को पता होगा कि किन चीजों के सेवन से कैंसर से बचा जा सकता है तो वह अपनी बेहतर देखभाल खुद कर सकता है. हमारी रसोई में कई ऐसी चीजें पाई जाती हैं, जिनके सेवन से कैंसर से बचाव (Cancer Diet) किया जा सकता है. जानें न्यूट्रिशनिस्ट और वैलनेस एक्सपर्ट वरुण कत्याल से…Also Read - Garlic Kheer Recipe: घर पर ले सकते हैं लहसुन की खीर का स्वाद, 5 स्टार होटल के शेफ से जानें रेसिपी

1 – टमाटर (Tomato)

टमाटर हर घर में कच्चा या पकाकर दोनों तरीकों से खाया जाता है. बता दें कि टमाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन पाया जाता है जो प्रोस्टेट कैंसर फेफड़ों के कैंसर दोनों से बचाव में उपयोगी है. ऐसे में आप अपनी डाइट में टमाटर को जोड़ सकते हैं और कैंसर से बचाव कर सकते हैं.

2 – अदरक (Ginger)

सर्दियों में अदरक का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी तासीर बेहद ही गर्म होती है. लेकिन आपको बता दें कि यह कैंसर से बचाव (Cancer Prevention) में भी उपयोगी है. जी हां, अदरक के सेवन से न केवल ट्यूमर की कोशिकाएं को फैलने से रोका जा सकता है बल्कि यह कोशिकाओं से लड़ने में भी उपयोगी साबित हो सकती है.

3 – लहसुन (Garlic)

लहसुन के अंदर सल्फर कंपाउंड मौजूद होता है. साथ ही इसके सेवन से ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है. सर्दियों में लहसुन का सेवन ज्यादा मात्रा में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है. हालांकि गर्मियों में भी सीमित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं. लेकिन बता दें कि यह कैंसर से बचाव में उपयोगी है. लहसुन के सेवन से इंसुलिन के उत्पादन में कमी आ सकती है.

4 – मछली (Fish)

मछली के सेवन से भी कैंसर को फैलने से रोका जा सकता है. salmon, tuna आदि मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है जो प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करने में उपयोगी साबित हो सकता है. अगर आप मछली नहीं खाते हैं तो ओमेगा-3 को अपनी डाइट में जोड़ने के लिए अलसी के बीज को जोड़ सकते हैं.