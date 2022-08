Best Food for your Skin Health: त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है. क्योंकि यह बाहरी अंग है, इसलिए इस पर बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है. हमारे शरीर में होने वाली अंदरूनी समस्याओं का असर भी सबसे पहले त्वचा पर ही पड़ता है. त्वचा की रंगत देखकर पता चल जाता है कि व्यक्ति किसी आंतरिक परेशानी से जूझ रहा है. वहीं त्वचा की चमक (Beautiful Skin) बताती है कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है. हां, इस बात क्या ध्यान जरूर रहे कि किसी क्रीम, पाउडर या मेकअप (Makeup) से त्वचा हेल्दी नहीं बनती है, जैसा कि विज्ञापनों में दिखाया जाता है. बल्कि जब आप अंदर से स्वस्थ होते हैं, तभी आपकी त्वचा भी दमकती है.Also Read - DIET के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, 290 करोड़ रुपये लौटाएगी यूपी सरकार, जानें क्या है मामला

Foods Scientifically Proven to Boost Skin Health

एक बात यह भी गौर करने वाली है कि सिर्फ आपकी त्वचा ही आपकी अंदरूनी सेहत का राज नहीं बताती, बल्कि बाल और नाखून भी आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ जानकारी देते हैं. जब भी आप अंदर से परेशान होते हैं, कोई शारीरिक समस्या (Physical Health Issue) होती है तो उसका असर त्वचा के साथ ही आपके बालों और नाखूनों पर भी देखने को मिलता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य अंगों के पोषण की पूर्ति करने के बाद ही यहां तक सबसे अंत में पोषण पहुंचता है. अगर आपके शरीर को उचित मात्रा में पोषण (Nutrition) नहीं मिल रहा है, तो आपकी त्वचा पर उसका असर दिखने लगेगा. चिंताजनक बात तो यह है कि ज्यादातर लोग त्वचा पर दिख रहे इन लक्षणों को पहचानने में गलती करते हैं और उसका कॉस्मेटिक उपाय ढूंढ़ने लगते हैं. Also Read - Immune system boosters: खाने में शामिल करें ये 15 चीजें, बीमारी रहेगी आपसे कोसों दूर

इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा चमके और दमके, तो इसके लिए जरूरी है कि आप आंतरिक तौर पर स्वस्थ रहें. आपको यह भी समझना होगा कि बाहरी सुंदरता तभी संभव है, जब आप आंतरिक तौर पर (Internal Health) स्वस्थ हों. यह हो ही नहीं सकता कि आप आंतरिक तौर पर स्वस्थ न हों, या बीमार हों और आपकी बाहरी त्वचा पर उसका कोई लक्षण न दिखे. इसलिए जब भी त्वचा रौनक खोने लगे तो कॉस्मेटिक उपाय की बजाय उसका अंदरूनी कारण खोजें. आंतरिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए आपको स्वस्थ भोजन (Health Food) करना होगा. यहां हम आपको कुछ भोज्य पदार्थों के नाम बता रहे हैं, जो आपको अंदरूनी तौर पर स्वस्थ रखेंगे और आपकी त्वचा की खूबसूरती भी बढ़ाएंगे. Also Read - Immunity-Boosting Tips For Monsoon: ये पांच चीजें आपको बीमार नहीं पड़ने देंगी, इम्यूनिटी होगी जबरदस्त

इन्हें अपने खाने में शामिल करें और पाएं स्वस्थ दमकती त्वचा (What food Helps Skin Heal Faster?)

शिमला मिर्च – Capsicum

शिमला मिर्च आपकी त्वचा की सेहत के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है. क्योंकि यह उत्तकों की मरम्मत ( Tissue Repair ) करती है. कोलेजन सिंथेसिस के साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है. शिमला मिर्च में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ऊर्जा कम होती है. इसके अलावा शिमला मिर्च में विटामिन-ए, विटामिन-बी6, विटामिन, म, विटामिन-के, आयरन, पोटैशियम और मैंग्नीज भी होता है.

शिमला मिर्च आपकी त्वचा की सेहत के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है. क्योंकि यह उत्तकों की मरम्मत ( ) करती है. कोलेजन सिंथेसिस के साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है. शिमला मिर्च में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ऊर्जा कम होती है. इसके अलावा शिमला मिर्च में विटामिन-ए, विटामिन-बी6, विटामिन, म, विटामिन-के, आयरन, पोटैशियम और मैंग्नीज भी होता है. टमाटर – Tomatoes

टमाटर में विटामिन सी और सभी प्रमुख कैरोटीनॉयड्स पाए जाते हैं. खासतौर पर लाइकोपीन आपकी त्वचा को धूप से होने वाले नुकसान से बचाता है और झुर्रियों को आने से रोकता है.

टमाटर में विटामिन सी और सभी प्रमुख कैरोटीनॉयड्स पाए जाते हैं. खासतौर पर लाइकोपीन आपकी त्वचा को धूप से होने वाले नुकसान से बचाता है और झुर्रियों को आने से रोकता है. सूरजमुखी के बीज – Sunflower seeds

सूरजमुखी के बीजों पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इनमें विटामिन-ई होता है और यह स्वस्थ त्वचा के लिए एक जरूरी एंटीऑक्सीडेंट है.

सूरजमुखी के बीजों पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इनमें विटामिन-ई होता है और यह स्वस्थ त्वचा के लिए एक जरूरी एंटीऑक्सीडेंट है. अखरोट -Walnuts

अखटरो में एशेंशियल फैट, विटामिन-ई, जिंक, सेलेनियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. यह सभी पोषक तत्व हैं जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं.

अखटरो में एशेंशियल फैट, विटामिन-ई, जिंक, सेलेनियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. यह सभी पोषक तत्व हैं जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं. ब्रोकली – Broccoli

ब्रोकली, कैरोटीनॉयड, विटामिन और कई अन्य खनिजों का बड़ा स्रोत है, जो त्वचा कैंसर से बचाने के साथ ही आपकी त्वचा की ओवरऑल सेहत के लिए बहुत उपयोगी है.

ब्रोकली, कैरोटीनॉयड, विटामिन और कई अन्य खनिजों का बड़ा स्रोत है, जो त्वचा कैंसर से बचाने के साथ ही आपकी त्वचा की ओवरऑल सेहत के लिए बहुत उपयोगी है. डार्क चॉकलेट – Dark chocolate

कोकोआ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपकी स्किन के टेक्सचर को बेहतर करने के साथ ही झुर्रियां आने से रोकते हैं और स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ाता है.

कोकोआ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपकी स्किन के टेक्सचर को बेहतर करने के साथ ही झुर्रियां आने से रोकते हैं और स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ाता है. बेरी – Berries

भले वह स्ट्रॉबेरी हो, रास्पबेरी हो या ब्लूबेरी यह सभी विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट के बहुत बड़े स्रोत हैं. यह आपकी त्वचा की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं.

भले वह स्ट्रॉबेरी हो, रास्पबेरी हो या ब्लूबेरी यह सभी विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट के बहुत बड़े स्रोत हैं. यह आपकी त्वचा की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. एवोकाडो – Avocadoes

एवोकाडो में फैट, विटामिन-ई और विटामिन-सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. ज्ञात हो कि यह सभी आपकी त्वचा की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं.

एवोकाडो में फैट, विटामिन-ई और विटामिन-सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. ज्ञात हो कि यह सभी आपकी त्वचा की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं. ग्रीन टी – Green Tea

ग्रीन टी में पाया जाने वाले कैटेचिन बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं. यह आपकी त्वचा को सन डैमेज यानी धूप से होने वाले नुकसान से बचाने के साथ ही त्वचा की लालिमा को कम करती है और त्वचा की हाइड्रेशन को बढ़ाने के साथ ही उसकी मोटाई और लचीलेपन को भी बढ़ाती है.

ग्रीन टी में पाया जाने वाले कैटेचिन बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं. यह आपकी त्वचा को सन डैमेज यानी धूप से होने वाले नुकसान से बचाने के साथ ही त्वचा की लालिमा को कम करती है और त्वचा की हाइड्रेशन को बढ़ाने के साथ ही उसकी मोटाई और लचीलेपन को भी बढ़ाती है. फैटी मछली – Fatty fish

सैल्मन जैसी फैटी फिश में ओमेगा-3 फैटी एसिड, हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन-ई और जिंक पाया जाता है जो सूजन को कम करने में मददगार होते हैं और आपकी त्वचा में नमी बनाकर रखते हैं.

जैसा कि हमने पहले ही बताया, आप जो खाते हैं उसका आपकी आंतरिक सेहत और त्वचा की सेहत पर भी असर पड़ता है. आपके दैनिक आहार में कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो आपके त्वचा की खूबसूरती, बाल और नाखूनों की सेहत के लिए भी जरूरी हैं. इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि हमेशा बैलेंस डाइट लें और अपने खाने में हर रंग के फल और सब्जियों को शामिल करें.