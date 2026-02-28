Hindi Health

12 साल बच्ची की सिर में जुएं के कारण हुई मौत, डॉक्टर से जानें ये परेशानी कब बन जाती है जानलेवा?

हाल ही में एक बच्ची की जुओं के कारण जान चली गई, ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है. ऐसे में आइए डॉक्टर से जानते हैं कि जुएं मौत का कारण कैसे बन सकते हैं.

हाल ही में एक 12 साल की बच्ची की मौत की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया. वजह सुनकर लोग हैरान रह गए और ये वजह थी बालों में जुएं (Head Lice). (डॉ. शेफाली महलावत, त्वचाविज्ञान विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) कहती हैं कि आमतौर पर जुएं को लोग एक छोटी-सी परेशानी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो यही समस्या गंभीर इंफेक्शन और जानलेवा स्थिति तक पहुंच सकती है. यह मामला हमें यह समझने का मौका देता है कि जुएं सिर्फ खुजली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सही देखभाल न होने पर ये शरीर में खतरनाक संक्रमण फैला सकते हैं.

जुएं क्या होते हैं?

जुएं बहुत छोटे परजीवी कीड़े (parasites) होते हैं, जो इंसान के सिर की त्वचा (scalp) में रहते हैं. ये बालों की जड़ों से खून चूसकर जीवित रहती हैं. जुएं तीन तरह के होते हैं, लेकिन बच्चों में सबसे ज्यादा Head Lice पाए जाते हैं. ये समस्या ज्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि वहां बच्चे एक-दूसरे के ज्यादा संपर्क में रहते हैं.

जुएं कैसे फैलते हैं?

डॉक्टरों के अनुसार जुएं बहुत आसानी से फैल सकते हैं। इसके मुख्य कारण हैं:

1. सिर से सिर का संपर्क

बच्चों के खेलते समय, एक साथ बैठने या झुककर पढ़ने से जुएं एक सिर से दूसरे सिर में चले जाते हैं

2. कंघी, हेयर क्लिप और रिबन शेयर करना-

एक ही कंघी या हेयर एक्सेसरी कई बच्चों द्वारा इस्तेमाल करने से जुएं फैलते हैं

3. तौलिया और तकिया शेयर करना-

घर या हॉस्टल में एक ही तौलिया या तकिया इस्तेमाल करने से खतरा बढ़ जाता है

4. संक्रमित व्यक्ति के कपड़े-

खासकर स्कार्फ, टोपी या दुपट्टा शेयर करने से

जुएं होने पर क्या लक्षण दिखते हैं?

शुरुआत में जुएं बहुत खतरनाक नहीं लगते, लेकिन इनके लक्षण धीरे-धीरे बढ़ते हैं:

सिर में तेज खुजली

रात में ज्यादा खुजली होना

सिर की त्वचा लाल या सूजी हुई

बार-बार खुजलाने से जख्म बन जाना

बालों में सफेद अंडे (लीखें) दिखना

सिर से बदबू आना (गंभीर केस में)

जुएं से इंफेक्शन कैसे फैलता है?

डॉक्टर बताते हैं कि जुएं सीधे मौत का कारण नहीं बनतीं, लेकिन इनके कारण होने वाला इंफेक्शन जानलेवा हो सकता है.

1. लगातार खुजलाने से जख्म-

जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति लगातार सिर खुजलाता है, तो scalp पर छोटे-छोटे घाव बन जाते हैं

2. बैक्टीरिया का प्रवेश-

इन खुले घावों के जरिए बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं. इससे स्किन इंफेक्शन शुरू हो जाता है

3. पस और सूजन-

अगर समय पर इलाज न हो, तो जख्मों में पस भर जाती है और सिर की त्वचा बुरी तरह संक्रमित हो जाती है

4. इंफेक्शन का शरीर में फैलना-

गंभीर मामलों में यह इंफेक्शन खून में फैल सकता है, जिसे Sepsis कहते हैं. यह स्थिति बहुत खतरनाक होती है और जान भी ले सकती है.

12 साल की बच्ची की मौत कैसे हुई?

डॉक्टरों के अनुसार ऐसे मामलों में अक्सर ये बातें सामने आती हैं:

लंबे समय तक जुएं रहना

खुजली और जख्मों को नजरअंदाज करना

घरेलू उपायों पर ही निर्भर रहना

सही समय पर डॉक्टर को न दिखाना

इंफेक्शन का शरीर में फैल जाना

संभावना है कि बच्ची के सिर में लंबे समय से जुएं थीं, जिनसे बने जख्मों में गंभीर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया, और समय पर इलाज न मिलने से उसकी जान चली गई.

जुएं को हल्के में लेना क्यों खतरनाक है?

हमारे समाज में जुएं को अक्सर साफ-सफाई की छोटी समस्या मान लिया जाता है. कई बार माता-पिता शर्म या लापरवाही के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाते यही सोच सबसे खतरनाक साबित होती है.

डॉक्टर कहते हैं अगर जुएं 7–10 दिन से ज्यादा रहें, खुजली बहुत ज्यादा हों या सिर में जख्म दिखने लगें, तो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है.

जुएं से बचाव कैसे करें?

1. नियमित सिर की जांच

बच्चों के बालों को हफ्ते में कम से कम एक बार ध्यान से देखें

2. कंघी और तौलिया अलग रखें-

हर बच्चे की अपनी कंघी, तौलिया और तकिया होना चाहिए

3. स्कूल में जागरूकता-

अगर स्कूल में किसी बच्चे को जुएं हैं, तो दूसरे बच्चों की भी जांच जरूरी है

4. बाल साफ रखें-

नियमित बाल धोना और साफ रखना बहुत जरूरी है।

जुएं होने पर क्या करें?

सही इलाज अपनाएं

डॉक्टर द्वारा बताई गई Medicated Anti-Lice Lotion या Shampoo का इस्तेमाल करें

दवा लगाने के बाद बारीक कंघी से लीखें निकालें

घर के सभी सदस्यों की जांच

एक को जुएं हैं तो बाकी को भी हो सकते हैं

साफ-सफाई

कपड़े, तकिए, बेडशीट गर्म पानी में धोएं

कंघी को गर्म पानी में डुबोकर साफ करें

क्या घरेलू उपाय काफी हैं?

नारियल तेल, नीम या सिरका जैसे घरेलू उपाय कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन गंभीर केस में ये काफी नहीं होते. डॉक्टर की सलाह के बिना सिर्फ घरेलू उपायों पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है.

माता-पिता के लिए डॉक्टर की सलाह

बच्चे की खुजली को हल्के में न लें

सिर में जख्म दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं

दवा का पूरा कोर्स करें

शर्म या डर की वजह से इलाज न टालें

बालों में जुएं एक आम समस्या जरूर है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. 12 साल की बच्ची की मौत हमें यह सिखाती है कि छोटी दिखने वाली बीमारी भी सही इलाज न मिलने पर जानलेवा बन सकती है. समय पर पहचान, सही इलाज और जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है. बच्चों की सेहत में लापरवाही नहीं, बल्कि सतर्कता ही सबसे बड़ा इलाज है.

