आपकी ये 3 आदतें शरीर में बढ़ा सकती हैं कोर्टिसोल के स्तर का खतरा, आज ही छोड़ दें, वरना शरीर को होगा नुकसान

High Cortisol Symptoms: आपके शरीर में ऐसी 3 आदतें होती हैं, जो कोर्टिसोल के स्तर के खतरे को काफी हद तक बढ़ा देती है. आइए आपको बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

शरीर में कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है.

हर समय तनाव और चिंता में रहना भी इसका बड़ा कारण हो सकता है.

जंक फूड और ज्यादा मीठा खाने की आदत कोर्टिसोल के स्तर को काफी हद तक बढ़ा सकती है.

रोजाना योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज कोर्टिसोल को नियंत्रित रखती है.

High Cortisol Symptoms: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कई सारी दिक्कतों के शिकार होते हैं. तनाव तो जैसे लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गया है. शरीर तनाव की स्थिति में कोर्टिसोल नाम के एक हार्मोन को रिलीज कर देता है, जो आगे बढ़कर आपको काफी ज्यादा खतरनाक मोड पर भी ला सकती है. सामान्य मात्रा में कोर्टिसोल शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन आपकी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, जो इस खतरे को काफी हद तक बढ़ा सकती है. ऊर्जा बनाए रखने, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ये हार्मोन जरूरी होता है. लेकिन जब इसका स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो यह शरीर पर इसका काफी ज्यादा बुरा असर भी पड़ सकता है. आज आपको इस खबर में बताते हैं, कि वो कौन-कौन सी आदतें हैं, जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए.

3 आदतें जो बढ़ा सकती है कोर्टिसोल के स्तर का खतरा

1. पर्याप्त नींद न लेना

कोर्टिसोल के स्तर के खतरे को आप अनियमित नींद काफी ज्यादा बढ़ा सकती है. कुछ लोगों को देर से सोने की आदत होती है, लेकिन इस चीज को काफी लोग नजरअंदाज कर देते हैं. पर्याप्त नींद न लेने के कारण लोगों में कोर्टिसोल के स्तर का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. रोज 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लें, सोने और उठने का समय आपको तय कर लेना चाहिए, सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए.

2. हर समय तनाव में रहना

कोर्टिसोल के स्तर के खतरे को बढ़ाने के लिए आपकी हर समय तनाव का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है. ऑफिस का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां या भविष्य की चिंता लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता है. लंबे समय तक मानसिक तनाव रहने से शरीर का हार्मोनल संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए आपको हमेशा खुश रहने की कोशिश तो करनी ही चाहिए.रोज 20-30 मिनट योग या मेडिटेशन आपको कर लेना चाहिए, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज भी रोजाना करनी चाहिए, अपनी पसंद का कोई शौक भी जरूर करें.

3. जरूरत से ज्यादा जंक और मीठा खाना

अगर आप उनमें से एक हैं, जो जरूरत से ज्यादा जंक और मीठा खाना पसंद करते हैं, तो आपको बता दें ऐसा करने से आपकी हेल्थ तो खराब होगी ही और साथ ही साथ कोर्टिसोल के स्तर का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाएगा इसलिए आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है. कई लोग बार-बार मीठा, तला-भुना या प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू कर देते हैं, आपकी ये आदतें आपको अंदर से बीमार कर सकती है इसलिए आपको हेल्दी खाना ही खाना चाहिए.पर्याप्त मात्रा में पानी आपको पीना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.