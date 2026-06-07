ऐसे 3 संकेत जो बताते हैं आपके शरीर में हो गई है मैग्नीशियम की कमी, जानें बचाव के क्या हैं तरीके?

Magnesium Deficiency Signs: शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाने पर आपको कई सारे लक्षण नजर आते हैं, जिसको कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं. आज आपको बताते हैं कौन-कौन से वो लक्षण हैं और इसका बचाव क्या-क्या है?

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(pic credit- pexels)

Magnesium Deficiency Signs: सभी पोषक तत्व के साथ-साथ हमारे शरीर के लिए मैग्नीशियम काफी ज्यादा जरूरी होता है. मांसपेशियों, नसों, हड्डियों और दिल के सही तरीके से काम करवाने में मददगार होती है. आजकल खराब खानपान, अत्यधिक तनाव, प्रोसेस्ड फूड लोग इतना ज्यादा खाना पसंद कर रहे हैं, कि इसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है. साथ ही साथ शरीर में मैग्नीशियम की कमी भी देखने को मिलती है, अक्सर लोग इसके शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है. आज आपको इस खबर में मैग्नीशियम के ऐसे 3 संकेत के बारे में बताते हैं, जिससे आप बीमारी का आसानी से पता लगा सकते हैं. जिससे आगे चलकर कई स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा होने से आपको रोक सकते हैं. आपको इसके बचाव का तरीका भी बताते हैं, जिसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए. आइए जानते हैं.

मैग्नीशियम क्यों है जरूरी?

शरीर के सभी पोषक तत्वों का होना बेहद ही जरूरी होता है. मैग्नीशियम आपके शरीर में होना बेहद ही जरूरी है. ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने, मांसपेशियों को मजबूत और भी कई शरीर की परेशानी है, जिसको दूर रखता है. इसकी कमी होने पर शरीर में कई सारे बदलाव भी नजर आते हैं. आइए आपको बताते हैं.

मैग्नीशियम की कमी के 3 लक्षण

1. थकान और कमजोरी

शरीर में मैग्नीशियम की कमी होने पर आपको बार-बार थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसको भी नजरअंदाज कर सकते हैं. नींद अच्छे से लेने के बाद भी दिनभर थकान, सुस्ती बनी रहती है, तो आपको समझ जाना चाहिए, कि शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो गई है.

2. मांसपेशियों में ऐंठन

कुछ लोगों के मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या बार-बार होती है, जिसको लोग नजरअंदाज करके हल्के में रहते हैं. बार-बार ऐंठन, खिंचाव की अगर समस्या आपको होती है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए. मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स रखने का काम करता है, लेकिन आपको चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए.

3. नींद न आना

शरीर में मैग्नीशियम की कमी होने से नींद न आना और तनाव बढ़ने की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. बेचैनी, तनाव, चिड़चिड़ापन और नींद से जुड़ी समस्याओं को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

मैग्नीशियम की कमी से बचने के तरीके

अगर आप शरीर में मैग्नीशियम की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट को हल्दी रखना है और साथ ही जंक फूड खाना कम करना है, पर्याप्त पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें, डॉक्टर की सलाह समय-समय पर लेते रहे.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)