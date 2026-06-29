महिलाओं के हार्मोनल बैलेंस को चुपके से बिगाड़ती है ये 5 बुरी आदतें, नहीं किया सुधार तो पड़ेगा पछताना

Hormonal Imbalance in Women: महिलाओं के शरीर में हार्मोन का बिगड़ना इसके पीछे कहीं न कहीं उनकी कुछ गलत आदतें होती हैं आइए आपको बताते हैं.

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तनाव शरीर के हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ सकता है इसलिए आपको हमेशा खुश रहना है.

रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद आपको लेनी है हार्मोनल हेल्थ को बेहतर रखता है.

जंक फूड और ज्यादा चीनी का सेवन हार्मोनल हेल्थ पर बुरा असर डालती है.

एक्सरसाइज को आपको अपने रूटिन में जरूर शामिल करना ही चाहिए.

Hormonal Imbalance in Women: महिलाओं के शरीर में हार्मोन बदलाव होता रहता है. पीरियड्स, फर्टिलिटी, मूड, नींद, वजन और त्वचा की सेहत तक हार्मोनल संतुलन पर ही ये सभी चीजें निर्भर होती है. आजकल की गलत लाइफस्टाइल, गलत खान-पान सेहत पर काफी ज्यादा बुरा असर डालता है, जिस कारण काफी ज्यादा दिक्कतें देखने के लिए भी मिलती है. कई बार रोजाना की जाने वाली आदतें ऐसी भी होती है, जो धीरे-धीरे हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित करती है और ये काम वो बेहद ही चुपके से करती है और इसके बारे में पता तक नहीं चल पाता है. अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं और थकान, मूड स्विंग्स, अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना, बाल झड़ना और मुंहासों ये काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने की वजह से होते हैं. अधिकतर लोग इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं, कौन-कौन सी आदतें आपके हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ती है.

हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ने वाली आदतें

1. हर समय तनाव

हर समय तनाव आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर पड़ता ही है इसलिए आपको तनाव को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए और साथ- ही साथ हमेशा खुश भी रहना चाहिए. गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज आपको रोजाना करना चाहिए.

2. देर रात तक जागना

कुछ लोग देर रात तक जागते और जिस कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और इंसान फिर थका-थका सा भी रहता है अगर आफ भी ऐसा करते हैं, तो इसको आपको गलती से भी नहीं करना है. कम नींद से तनाव से जुड़े हार्मोन बढ़ सकते हैं.

3. जंक फूड

बाहर का जंक फूड खाना तो अधिकतर लोगों को खूब पसंद होता है, लेकिन ये आपकी हेल्थ को नुकसान भी कर सकता है. फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयां और प्रोसेस्ड फूड अधिक मात्रा में सेवन हार्मोनल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है.

4. एक्सरसाइज न करना

अगर आप भी उनमें से एक हैं, जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करती हैं, तो आपके हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ने का काम करता है. रोज कम से कम 30 मिनट वॉक तो आपको जरूर करनी ही चाहिए.

5. पानी कम पीना

अगर आप पानी कम पीती हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है. कम पानी पीने से शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं और स्किन, पीरियड्स, मूड स्विंग्स से जुड़ी समस्याएं काफी हद तक बढ़ सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.