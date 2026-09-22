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रात में डिनर खाने के बाद रोजाना चबाएं ये 1 हरी चीज, शरीर में दिख सकते हैं ये 5 जबरदस्त फायदे

Cardamom Benefits In Hindi: रात के डिनर के बाद अगर आप रोजाना इलायची को चबाते हैं, तो आपको 5 गजब के फायदे मिल सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 22, 2026, 3:16 PM IST
रात में डिनर खाने के बाद रोजाना चबाएं ये 1 हरी चीज, शरीर में दिख सकते हैं ये 5 जबरदस्त फायदे

Cardamom Benefits In Hindi: खाने के बाद आपको कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जो आपके पाचन के लिए एकदम बेस्ट साबित होता है, जो आपकी हेल्थ को चकाचक रखने के लिए बेस्ट साबित होता है. खाने के बाद कुछ लोगों को मीठा खाने का मन करता है, तो लोग भर-भरकर मीठी चीजों को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं.
एक छोटा सा दाना यानि हरी इलायची आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. आपको रोजाना खाना खाने के बाद में इसको जरूर चबाना चाहिए. रसोई में खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है. इस्तेमाल होने वाली इलायची अपनी खुशबू और स्वाद के साथ-साथ कई सेहत से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए भी ये फायदेमंद मानी जाती है. आइए आपको बताते हैं रोजाना डिनर के बाद हरी इलायची को चबाने के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं?

रोजाना हरी इलायची को चबाने के फायदे

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1. मुंह की दुर्गंध को कम

अगर आप डिनर के बाद रोजाना 1 इलायची को चबाते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. इलायची की खुशबू काफी तेज और ताजगी देने वाली होती है. खाने के बाद इसे चबाना मुंह को फ्रेश महसूस कराने जैसा लगता है.

2. गले को दे सकती है ताजगी

अगर आप रोजाना 1 छोटी सी हरी इलायची को चबाते हैं, तो आपके गले को गजब की ताजगी देखने के लिए मिल सकती है. खाने के बाद एक छोटी इलायची धीरे-धीरे चबाने से मुंह और गले में एक फ्रेशनेस महसूस हो सकती है.

3. पाचन में मदद

हरी इलायची आपकी हेल्थ और पेट के लिए भी अच्छी होती है इसलिए रात में खाना खाने के बाद पेट भारी महसूस हो तो आपको रोजाना 1 इलायची को चबाना चाहिए.

4. एंटीऑक्सीडेंट गुण

अगर आप अपनी डाइट में रोजाना हरी इलायची को शामिल करते हैं, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट गुण भी मिलते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे साबित होते हैं.

5. मीठा खाने की क्रेविंग होगी दूर

रोजाना डिनर के बाद अगर आपको भी मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो आपको ये छोड़ना होगा. इलायची का हल्का मीठा और सुगंधित स्वाद मुंह में जाते ही आपको एक अलग एहसास दे सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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