Best Vitamins for hair loss: क्या आप गिरते बालों से परेशान हैं? क्या आपका खानपान ही आपके बालों का दुश्मन बन गया है? क्या आपके खाने में वह सभी विटामिन और खनिज (Vitamins and Minerals) नहीं मिल रहे हैं, जो आपके बालों को गिरने (Hair Fall) से रोक सकें? अगर ऐसा है तो वह समय दूर नहीं जब लोग आपको चिढ़ाने के लिए शाकाल, चाणक्य और गंजे जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगें. अगर आप चाहते हैं कि आपके सिर पर बाल रहें और लोग आपको न चिढ़ाएं तो आपको अपने खानपान में में बदलाव करना होगा. आपको ऐसा भोजन करना होगा, जिसमें वह सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद हों. अपने डॉक्टर से मिलकर अपने लिए सप्लीमेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं.

कई बार हमारा रिएक्शन ऐसा होता है, जो हमें ही नुकसान पहुंचाने लगता है. डॉक्टर या किसी अन्य ने बताया कि किसी विटामिन की कमी है तो हम अंधाधुंध तरीके से उस विटामिन का सेवन करने लगते हैं. लेकिन भूल जाते हैं कि किसी भी चीज की अति भी नुकसानदायक ही होती है. इस आर्टिकल में जानते हैं हमें बाल गिरने की समस्या से बचने और इस समस्या को खत्म करने के लिए किन विटामिन की आवश्यकता है और यह विटामिन कहां से मिलेंगे.

बायोटीन – Biotin

बायोटीन यानी विटामिन बी7 हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं (Body Cells) के लिए बहुत जरूरी है. बायोटीन की कमी से बाल झड़ने, त्वचा पर चकत्ते (Skin Rashes) और नाखून कमजोर (Brittle Nails) हो सकते हैं. इन वजहों से आपके शरीर में बायोटीन की कमी हो सकती है.

अगर आप गर्भवती हैं या बच्चे को दूध पिलाती हैं

कोई एंटीबायोटिक दवा लेते हैं

मिर्गी की दवा लेते हैं

ज्यादातर लोगों को उनकी जरूरत भर का बायोटीन अपने दैनिक आहार से मिल जाता है. फिर भी अगर आपके आहार में बायोटीन की कमी है तो आप इनका सेवन करें.

अंडे की जर्दी

साबुत अनाज

मीट

आयरन – Iron

लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells) को खून के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन (Oxygen) लेकर जाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है. आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है. थकान, त्वचा पीली पड़ना और बाल झड़ना इसके लक्षण हैं.

इन वजहों से होती है आयरन की कमी

महिलाओं में पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा रक्त स्राव

आप किसी पुरानी बीमारी ( Chronic Disease ) से ग्रसित हैं

) से ग्रसित हैं आप शाकाहारी या वेगन हें तो

इन खाद्य पदार्थों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है

रेड मीट

हरी पत्तेदार सब्जियां

फलियां

विटामिन सी – Vitamin C

आयरन को अवशोषित करने के लिए आपकी आंतों को विटामिन सी की आवश्यकता होती है. जिस समय आप आयरन से भरपूर भोजन कर रहे हैं, उसी समय विटामिन सी का भी सेवन करने से भोजन में मौजूद आयरन को अवशोषित होने में मदद मिलेगी. नीचे हम विटामिन सी के कुछ स्रोतों के नाम बता रहे हैं-

खट्टे फल

पत्तेदार सब्जियां

शिमला मिर्च

विटामिन डी – Vitamin D

विटामिन डी हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए कितना जरूरी है, यह तो आप जानते ही हैं. लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों के कमजोर होने के साथ ही बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है. धूप में जाने पर हमारी त्वचा ही विटामिन डी का निर्माण करती है, लेकिन हममें से बहुत से लोग पर्याप्त मात्रा में धूप में नहीं जाते हैं.

विटामिन डी की कमी को आप वसायुक्त मछलियों के सेवन और फोर्टिफाइड दूध पीकर पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा आप डॉक्टर से मिलकर विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट की भी मांग कर सकते हैं. विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम के सेवन से और अधिक लाभ होगा.

जिंक – Zinc

बालों और अन्य कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने में जिंक की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है. हमारा शरीर जिंक का निर्माण नहीं करता, हमें जिंक की पूर्ति अपने भोजन और सप्लीमेंट से करनी होती है. जिंक की कमी होने पर बाल झड़ना, घाव भरने में देरी के साथ ही सूंघने और स्वाद में कमी जैसे लक्षण हो सकते हैं.

आपको जिंक की कमी का खतरा हो सकता है, अगर –

अगर आप गर्भवती हैं या बच्चे को दूध पिलाती हैं.

आपको आंतों से जुड़ी समस्या या गंभीर दस्त लगे हैं.

आपको किडनी से जुड़ी समस्या हो.

निम्न के सेवन से जिंक की पूर्ति हो सकती है

शेलफिश

मीट

फलियां

नट्स और सीड्स

अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो जल्दी करें. जितना जल्दी आप इस समस्या को गंभीरता से लेंगे, उतना ही आप गंजे होने से बचे रहेंगे. जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें और शरीर में होने वाले किसी भी तरह के पोषण की कमी को पूरा करें.