30 की उम्र के बाद ये 5 शुरुआती संकेत हो सकते हैं डायबिटीज के लक्षण, गलती से भी न करें नजरअंदाज

Early Signs Diabetes Symptoms After 30: 30 की उम्र के बाद डायबिटीज के लक्षण नजर आते हैं, जिसको अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.

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Early Signs Diabetes Symptoms After 30: आज के समय में डायबिटीज के मरीज काफी ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं और लोगों को कई सारी दिक्कतें भी होती है. खराब लाइफस्टाइल, लंबे समय तक बैठे रहना, अनियमित खान-पान, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण लोगों में कई तरह-तरह की दिक्कतें होने लग जाती है, जो आगे चलकर भी कई सारी बीमारियों का शिकार बना देती है. आज के समय में डायबिटीज सिर्फ उम्रदराज लोगों की बीमारी नहीं रह गई है. हर किसी को ये बीमारी अपनी चपेट में ले रही है. कई लोगों को 30 के बाद काफी सारी दिक्कतें देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसको लोग काफी ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं. आइए आज आपको बताते हैं कि 30 की उम्र के बाद डायबिटीज के लक्षण नजर आते हैं.

30 की उम्र के बाद डायबिटीज के 5 शुरुआती संकेत

1. बार-बार भूख लगना

30 की उम्र के बाद डायबिटीज के शुरुआती संकेतों में से एक हैं, कि बार-बार भूख नहीं लगती है और दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. डायबिटीज में शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पातीं.

2. बार-बार प्यास लगना और ज्यादा पेशाब आना

डायबिटीज के शुरुआती संकेतों में से एक हैं कि बार-बार प्यास लगना और ज्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, जिससे आप काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ये काफी सारी दिक्कतों को भी बढ़ा देता है. नजरअंदाज न करें.

3. घाव या कट का देर से ठीक होना

अगर घाव या कट का देर से ठीक हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए, कि डायबिटीज के शुरुआती संकेत ये हो सकता है और आपको इसको नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए. दि कोई घाव ठीक नहीं हो रहा, उसमें लालिमा, सूजन, दर्द या संक्रमण के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए.

4. आंखों की रोशनी धुंधली होना

कई लोगों को आंखों की रोशनी धुंधली होने की दिक्कत भी काफी ज्यादा हो जाती है. अगर अचानक या बार-बार धुंधला दिखाई देता है, तो इसे केवल मोबाइल या लैपटॉप ज्यादा इस्तेमाल करने से बचे और अपना हेल्थ चेकअप भी करवाएं.

5. बिना ज्यादा मेहनत के लगातार थकान महसूस

अगर बिना ज्यादा मेहनत के लगातार थकान महसूस आपको हो रही है, तो आपको डायबिटीज का चेकअप करवा देना चाहिए. 30 की उम्र के बाद अगर आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव दिख रहे हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.