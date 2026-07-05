विटामिन D की कमी के इन 5 शुरुआती लक्षणों को अक्सर लोग कर देते हैं नजरअंदाज, बाद में पड़ता है फिर पछताना

Vitamin D Deficiency Early Signs: कभी-कभी अधिकतर लोग विटामिन D की कमी के इन 5 शुरुआती लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं आइए आपको बताते हैं वो कौन-कौन से हैं?

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(Pic credit-pexel)

Vitamin D Deficiency Early Signs: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत पर कम और काम पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, जिस कारण इसका बुरा असर उनकी सेहत पर काफी ज्यादा पड़ता है. कई सारी बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं. लंबे समय तक घर या ऑफिस के अंदर रहना, धूप से दूरी और असंतुलित खानपान के कारण शरीर में कई सारी विटामिन की कमी हो जाती है उनमें से एक है विटामिन D की कमी, जिसके शुरूआती लक्षणों को अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. कई बार शरीर इसके शुरुआती संकेत देता है, लेकिन लोग उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस कारण कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यही लापरवाही आगे चलकर कई सारी बीमारियां की वजह भी बन जाती है. हड्डियों की कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और कई अन्य स्वास्थ्य समस्यां भी काफी हद तक बढ़ने लगती है आज आपको बताते हैं इसके शुरूआती लक्षणों के बारे में.

विटामिन D के 5 शुरूआती लक्षण

1. मांसपेशियों में कमजोरी और ऐंठन

विटामिन D के शुरूआती लक्षणों में से एक ये है कि मांसपेशियों में कमजोरी और ऐंठन की दिक्कत आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है. सीढ़ियां चढ़ने, वजन उठाने या सामान्य काम करते की आपको कमजोरी सी महसूस होने लगती है और आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है.

2. हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द

शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द आपको महसूस होने लग जाता है. इसकी कमी होने पर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और पीठ, कमर, घुटनों या जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है अगर आपको ये सभी समस्या लंबे समय तक देखने को मिल रही है, तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है.

3. मूड खराब रहना

अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी काफी ज्यादा हो रही है, तो आपका मूड हमेशा खराब रह सकता है और साथ ही साथ उदासी महसूस होनी भी लग सकती है. इसकी कमी होने पर व्यक्ति चिड़चिड़ापन, उदासी या मूड स्विंग जैसी समस्याओं का अनुभव कर सकता है.

4. बार-बार बीमार पड़ना

अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, तो इसका संकेत एक ये भी हो सकता है कि बार-बार बीमार आप पड़ सकते हैं इसलिए इन चीजों को आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना और ज्यादा दिक्कत में पड़ सकते हैं.

5. हर समय थकान और कमजोरी महसूस

विटामिन D की कमी शरीर में होने से हर समय थकान और कमजोरी महसूस आपको काफी ज्यादा हो सकती है इसलिए इसको गलती से भी नजरअंदाज आपको नहीं करना है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.