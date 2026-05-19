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फैटी लिवर के जानी दुश्मन हैं खाने की ये 5 चीजें, आज ही डाइट से करें तुरंत बाहर
What Kind Of Food Is Bad For Fatty Liver: फैटी लिवर की समस्या से आज कई लोग जूझ रहे हैं आज आपको बताते हैं कौन-कौन सी चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए.
What Kind Of Food Is Bad For Fatty Liver: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान और घंटों एक ही जह पर बैठकर काम करने से शरीर में कई सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं. कई गंभीर बीमारियों की तरफ आप जाते रहते हैं अगर आप समय रहते चीजों के बारे में जान लेते हैं, तो कई सारी समस्याओं से राहत पा सकते हैं. आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर की समस्या के बारे में, जो की कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं इसलिए हमें अपने अपने खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए. अगर आपको अपने शरीर में किसी भी तरह का बदलाव नजर आता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास सलाह ले लेनी चाहिए. आज आपको इस खबर में फैटी लिवर के जानी दुश्मन खाने की चीजों के बारे में बताते हैं, जिनको आपको अपनी डाइट में शमिल करने से बचना चाहिए, अगर आप भी नहीं जानते उन चीजों का नाम तो आइए आपको बताते हैं.
फैटी लिवर के जानी दुश्मन हैं खाने की ये 5 चीजें
1. तला-भुना और जंक फूड
फैटी लिवर वाली समस्या से अगर आप बचना चाहते हैं, तो आपको तला-भुना और जंक फूड खाने से हमेशा के लिए बचना चाहिए. ये आपके शरीर को अंदर से खराब कर देता है. शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है. मोटापा फैटी लिवर का बड़ा कारण होता है, इसलिए आपको इन सभी चीजों को खाने से बचना है.
2. ज्यादा नमक
फैटी लिवर से अगर आप बचना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा नमक वाली चीजों को खाने से हमेशा बचना चाहिए. ज्यादा नमक शरीर में सूजन बढ़ा सकता है और लिवर में भी समस्या पैदा कर सकती है. घर का बना हेल्दी खाना और हरी सब्जियों का ही सेवन आपको करना चाहिए.
3. मैदा
मैदे से बनी चीजें भी लिवर को नुकसान करती हैं. ज्यादा मात्रा में मैदा खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, जो फैटी लिवर की समस्या को दोगुना तक बढ़ा देती है इसलिए आपको इसको सोच-समझकर ही खाना चाहिए. सफेद ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से बाहर कर दें.
4. शराब
जो लोग खराब का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, उन लोगों को लिवर से जुड़ी समस्या काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, इसलिए आपको इसको हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए. ये आपके शरीर को अंदर से खोखला बना देती है.
5. अधिक मीठा
अगर आप अधिक मीठा खाने के शौकिन हैं, तो आपको भूलकर भी अधिक नहीं खाना है, वरना शरीर में दिक्कतें होने लगेंगी और साथ ही शरीर में लिवर भी बढ़ने लगेगा. फैट धीरे-धीरे लिवर में जमा होकर बीमारी को काफी ज्यादा बढ़ा देगा.
(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)