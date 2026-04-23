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5 Habits Are Damage Your Mental Health Make Changes Immediately

हमेशा रहता है स्ट्रेस? कहीं ये आपकी रोजमर्रा की 5 आदतें तो नहीं खराब कर रही हैं मेंटल हेल्थ

Bad Habits For Mental Health: इस भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोगों का मेंटल हेल्थ पूरी तरह से खराब हो गया है. आपकी कुछ रोज की ऐसी आदतें भी हैं, जो आपके माइंड को धीरे-धीरे से खराब कर रही हैं.

Bad Habits For Mental Health: आजकल लोगों को काम का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ की टेंशन इतनी ज्यादा हो गई है, कि धीरे-धीरे इसका बुरा असर मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ने लगा है. कुछ लोग तनाव को ही इसका एक मात्रा कारण मानते हैं, लेकिन आपकी ही रोजमर्रा की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जो धीरे-धीरे आपके दिमाग को बुरी तरह से डैमेज कर रही हैं. कुछ लोग इस चीज से बिल्कुल ही अनजान रहते हैं. अगर आप भी अपने दिमाग को शांत और स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी आदतें हैं, जिसको तुरंत बदल लेनी चाहिए.

मेंटल हेल्थ को खराब करने वाली आदतें

1. अनहेल्दी खान-पान

लोगों को अनहेल्दी चीजें खाना बेहद ही पसंद होता है, लेकिन ये आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से खराब कर देती है. जंक फूड्स का सेवन कई बीमारियों का घर बन जाता है और आपको अंदर से धीरे-धीरे खोखला कर देता है, जो आपको पता ही नहीं चल पाता है. घर का बना हेल्दी फूड ही आपकी सेहत और दिमाग दोनों के लिए बेस्ट होता है.

2. नींद की नमी

नींद आपकी मेंटल हेल्थ और सेहत के लिए बेहद ही जरूरी होती है. देर रात तक अगर आपको भी जागने की आदत है, तो इसको तुरंत बदल लेना चाहिए, ये आदत आपके दिमाग को धीरे-धीरे अंदर ही अंदर खराब कर देती है और दिनभर आपको थकान भी महसूस हो सकती है.

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3. फिजिकल एक्टिविटी ना करना

फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बेहद ही जरूरी होती है, जिसको कई लोग अनदेखा कर देते हैं और कभी करते ही नहीं हैं. ओवरऑल हेल्थ में सुधार के लिए आपको इसको करना ही चाहिए. घंटों एक जगह बैठने से बचना चाहिए. रोजाना कोशिश करनी चाहिए कि सुबह शाम वॉक या एक्सरसाइज जरूर करें.

4. स्मोकिंग और अल्कोहल

स्मोकिंग और अल्कोहल ये गंदी आदत अगर आपको है, तो तुरंत सावधान हो जाएं, वरना ये आपके शरीर और दिमाग को बुरी तरह से धीरे-धीरे खराब कर देगी, ये आपके दिमाग में ऑक्सीजन लेवल को कम कर सकता है, जो बेहद ही खराब स्थिती है. इस आदत से आपको तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए.

5. तनाव

अधिक तनाव आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. ये आपके दिमाग को सोचने-समझने वाली स्थिती में रख ही नहीं पाता है. आपने सुना ही होगा लोगों को कहते हुए कि खाली दिमाग शैतान का इसलिए आपको खुद को किसी ना किसी काम में बिजी रखना चाहिए. ज्यादा सोचना खतरनाक भी बन सकता है.

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