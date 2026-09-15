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कमर-घुटने के दर्द का जिम्मेदार हो सकती हैं आपकी ये 5 आदतें, आज ही तुरंत सुधार लें वरना होगी दिक्कत

Back Knee Pain: कमर-घुटने के दर्द से आजकल लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. आपको बताते हैं इसका जिम्मेदार कौन-कौन सी आदतें हो सकती हैं?

Written by: Ritika
Updated: September 15, 2026, 8:11 AM IST
कमर-घुटने के दर्द का जिम्मेदार हो सकती हैं आपकी ये 5 आदतें, आज ही तुरंत सुधार लें वरना होगी दिक्कत

Back Knee Pain: आजकल लोग कमर और घुटनों में दर्द से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और ये उम्रदराज लोगों की समस्या नहीं बल्कि अब हर उम्र के लोगों को होने लगी है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और समझ में नहीं आता है आखिर इसकी क्या वजह है और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? लंबे समय तक बैठकर काम करने, शारीरिक गतिविधि कम होने, गलत पोश्चर और आपकी रोजाना की आदत कुछ ऐसी होती हैं, जो आपकी कमर और घुटनों के दर्द को काफी हद तक बढ़ाती है. कई बार दर्द की वजह कोई गंभीर बीमारी नहीं, बल्कि दिनभर की छोटी-छोटी आदतें होती हैं, जिनको अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आप भी इससे काफी ज्यादा परेशान हैं और आराम पाना चाहते हैं, तो आपको उन आदतों को छोड़ना चाहिए. आइए आपको बताते हैं आखिर वो कौन-कौन सी आदतें हैं, जिनको आपको छोड़ना चाहिए?

कमर और घुटनों के दर्द के जिम्मेदार आदतें

और पढ़ें: तनाव, कब्ज और कमर दर्द से राहत दिला सकता है भुजंगासन, जानें करने का सही तरीका और सावधानियां

1. गलत पोश्चर में बैठना

आपकी कुछ छोटी-छोटी आदतें ऐसी होती हैं, जो कमर और घुटनों के दर्द को काफी हद तक बढ़ाती है. गलत पोश्चर में बैठना भी आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

2. घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना

ऑफिस में अधिकतर लोग घंटों एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं, जिसकी वजह से कमर और घुटनों का दर्द भी काफी हद तक बढ़ जाता है. बीच-बीच में उठकर चलना-फिरना भी नहीं होता, तो दिक्कत भी काफी बढ़ती है.

3. बिल्कुल एक्सरसाइज न करना

अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं, जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनका बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है. कमर और घुटनों को सपोर्ट करने वाली मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए.

4. गलत तरीके से वजन उठाना

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत तरीके से वजन उठाते हैं और फिर उनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अचानक भारी सामान उठाने या कठिन वर्कआउट करने से बचना चाहिए.

5. एक ही पॉजिशन में सोना या खराब स्लीपिंग

अगर आप एक ही पॉजिशन में सोते है या खराब स्लीपिंग आपकी है, तो आपको कमर और शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्द काफी ज्यादा हो सकता है. ये आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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