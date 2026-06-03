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आपकी इन 5 गलतियों की वजह से बढ़ सकता है घुटनों में दर्द, आज ही कर लें सुधार

Knee Pain Main Reasons: आपकी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, जिनकी वजह से घुटनों में दर्द काफी ज्यादा रहता है. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: June 3, 2026, 6:29 PM IST
(pic credit- pexels)
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Knee Pain Main Reasons: आज के समय में घुटनों का दर्द बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक में काफी ज्यादा देखने को मिलता है. बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और भी कई चीजें हैं, जिस वजह से ये समस्याएं काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है. कई लोग घुटनों में दर्द होने पर दवाइयों का सहारा लेते हैं,लेकिन इनमें कुछ हद तक राहत मिलती है, लेकिन बाद में दर्द शुरू हो जाता है. अक्सर कुछ लोग छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिनको गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे कई कई गुना तक बढ़ जाती है. अगर समय रहते इस पर सुधार कर किया जाए, तो समस्या से बचाव कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं, जिनको आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. आइए आपको बातते हैं.

कौन सी 5 गलतियां बढ़ा सकती है घुटनों में दर्द?

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1. लंबे समय तक बैठे रहना

अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो इसका असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है. लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से घुटनों के आसपास की मांसपेशियां काफी ज्यादा कमजोर होने लगती है. हर 30 से 40 मिनट में चलना-फिरना चाहिए.

2. बढ़ता वजन

जरूरत से ज्यादा बढ़ता वजन भी आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. ये आपकी सेहत पर बुरा असर डालती है. मोटापे से पीड़ित लोगों में घुटनों के दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है.

3. कैल्शियम और विटामिन D

शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर कई तरह-तरह की समस्याओं से परेशान आप हो सकते हैं. हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और घुटनों में दर्द की समस्या भी काफी हद तक बढ़ सकती है. इसलिए आप अपनी डाइट को हमेशा हेल्दी रखना चाहिए.

4. घुटने के दर्द को नजरअंदाज

कुछ लोग घुटने में हो रहे थोड़े-थोड़े से दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से दिक्कतें और भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. लगातार दर्द, सूजन या चलने-फिरने में परेशानी अगर हो रही है, तो आपको गलती से भी नजरअंदाज इसको नहीं करना चाहिए. आगे जाकर बड़े समस्या बन जाती है.

5. एक्सरसाइज में गलती

कुछ लोग एक्सरसाइज करते समय ऐसी गलतियों को कर देते हैं, जो आपके दर्द को काफी हद तक बढ़ा देता है. गलत वर्कआउट घुटनों को नुकसान पहुंचा सकता है. आपको अच्छे से देख-रेख कर लेनी बेहद ही जरूरी है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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