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कहीं आप भी तो सलाद खाते समय नहीं करते हैं ये 5 छोटी-छोटी गलतियां? सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

Salad Benefits: कुछ लोग सलाद का सेवन गलत तरीके से करते हैं, जिसका गलत असर आपकी सेहत पर काफी ज्यादा पड़ता है. आइए आपको बताते हैं उन गलतियों के बारे में.

Written by: Ritika
Published: August 17, 2026, 3:57 PM IST
कहीं आप भी तो सलाद खाते समय नहीं करते हैं ये 5 छोटी-छोटी गलतियां? सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

Salad Benefits: सलाद का सेवन सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. ये आपकी सेहत को फिट रखने का काम करती है. सलाद को हेल्दी डाइट का अहम हिस्सा आपको जरूर बनाना चाहिए और आजकल लोग करते भी हैं. खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, प्याज और पत्तेदार सब्जियों जैसी चीजों को सलाद में शामिल करके आप कई सारे पोषक तत्वों को अपने शरीर में शामिल कर सकते हैं. अगर आप रोजाना सलाद का सेवन करते हैं, तो शरीर को फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और कई जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं. सलाद खाते समय अगर कुछ छोटी-छोटी गलतियां अगर आप करते हैं, तो आपके शरीर को फायदे की जगह पर नुकसान भी होता है. आइए आपको बताते हैं कौन-कौन सी गलतियों को आपको नहीं करना चाहिए.

सलाद खाते समय की जाने वाली ऐसी ही 5 आम गलतियां

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1. सलाद को बहुत ज्यादा पहले से काटकर रखना

अधिक लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो पहले से ही खाने और सलाद को बनाकर चले जाते हैं. सलाद को बहुत ज्यादा पहले से काटकर भी आपको नहीं रखना चाहिए. लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखा जाए, तो बैक्टीरिया अधिक आने लगते हैं.

2. जरूरत से ज्यादा सलाद खाना

सलाद खाना अच्छी बात है और सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. लेकिन अगर आप इसको अधिक मात्रा में खाते हैं, तो ये भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है. बहुत ज्यादा फाइबर लेने से कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना जैसी दिक्कत हो सकती है.

3. हर तरह की कच्ची सब्जी एक साथ खाना

अगर आप भी हर तरह की कच्ची सब्जी को एकसाथ खाते हैं, तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पेट में दिक्कत भी आपको झेलनी पड़ सकती है. प्याज, मूली, पत्तागोभी या कुछ अन्य सब्जियां पेट फूलाने का काम करती है.

4. जरूरत से ज्यादा नमक और चटपटी चीजें डालना

सलाद जितना ज्यादा सिंपल होगा उतना ही शरीर के लिए फायदेमंद होगा. जरूरत से ज्यादा नमक और चटपटी चीजें डालना आपके पेट को नुकसान कर सकती है. उसमें ज्यादा नमक, चाट मसाला, सॉस या अन्य तैयार ड्रेसिंग को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए.

5. सब्जियों को अच्छी तरह धोए बिना खाना

कुछ लोग इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि कई बार सब्जियों को अच्छी तरह धोए बिना खाना शुरू कर देते हैं, जो आपकी सेहत को नुकसान करता है. सब्जियां अक्सर मिट्टी, धूल और अन्य गंदगी में रहती है, जिस कारण गंदगी और कुछ हानिकारक चीजें चिपक जाती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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