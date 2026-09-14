आपकी सुबह की ये 5 आदतें शरीर में बढ़ा सकती हैं यूरिक एसिड, आज से ही ध्यान देना कर दें शुरू

Uric Acid Levels: शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए आपकी कुछ आदतें हो सकती हैं, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/health/5-morning-habits-of-yours-can-increase-uric-acid-levels-in-the-body-8524076/ Copy

Uric Acid Levels: आजकल यूरिक एसिड बढ़ने की दिक्कत काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है. लोग इससे काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं. शरीर में यूरिक एसिड बनना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा अगर बढ़ जाती है, तो दिक्कतें भी काफी हद तक बढ़ जाती है और फिर इसको कम करना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है. यह परेशानी का कारण बन सकता है. अगर आप भी इस समस्या को कम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट का भी काफी अच्छे से ध्यान रखना होगा. यूरिक एसिड को लेकर अक्सर माना जाता है कि सिर्फ ज्यादा नॉनवेज खाने से ही यह बढ़ता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है. इसके बढ़ने का कारण आपकी कुछ बुरी आदतें भी हो सकती है. आइए आपको बताते हैं आपकी कौन-कौन सी आदतें हैं, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली 5 बुरी आदतें

1. सुबह खाली पेट मीठे ड्रिंक लेना

कई लोगों को सुबह उठते ही मीठी चाय पीने की आदत होती है, ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान करता है. यूरिक एसिड को बढ़ाने के लिए आपको इस आदत को बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहिए, वरना आपकी दिक्कत बढ़ भी सकती है.

2. सुबह उठकर पानी न पीना

अगर आपके अंदर सुबह उठकर पानी न पीने वाली आदत है, तो इसको आपको तुरंत बदलना चाहिए. ये आपकी हेल्थ समस्या को काफी ज्यादा बढ़ सकती है. यूरिक एसिड भी मुख्य रूप से किडनी के जरिए शरीर से बाहर निकलता है.

3. हाई-प्यूरिन खाने की आदत

अगर आप यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकना चाहते हैं, तो आपरो हाई-प्यूरिन खाने की आदत को तुरंत छोड़ देना चाहिए, ये आपकी हेल्थ को बढ़ाने का काम करती है. रोजाना सुबह या दिन की शुरुआत हेल्दी चीजों के सेवन से करना चाहिए.

4. सुबह एक्सरसाइज बिल्कुल न करना

यूरिक एसिड को बढ़ने वाली आदतों में से एक आदत ये भी है कि सुबह एक्सरसाइज बिल्कुल न करना, अगर आप भी उनमें से एक हैं, जो इस आदत को अपनाते हैं, तो आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए. खुद को फिट रखने के लिए आपको सुबह एक्सरसाइज करनी ही चाहिए.

5. सुबह की शुरुआत प्रोसेस्ड फूड खाने से करना

अगर आप भी उनमें से एक हैं, जो सुबह की शुरुआत प्रोसेस्ड फूड को खाने से करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और साथ ही साथ यूरिक एसिड भी बढ़ता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.