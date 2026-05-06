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5 Protein Rich Foods For Vegetarian People Soybean To Moong Dal

सिर्फ अरहर-मूंग ही नहीं, खाने की इन 5 चीजों को भी कहा जाता है 'वेजिटेरियन मीट', भर-भरकर मिलता है प्रोटीन

Protein Rich Foods For Vegetarian People: चिकन-मटन ही नहीं बल्कि खाने की ऐसी 5 चीजें भी हैं, जिनको कहा जाता है 'वेजिटेरियन मीट'. सेवन करने से आपके शरीर को भर-भरकर प्रोटीन भी मिलता है.

Protein Rich Foods For Vegetarian People: आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास हेल्दी खाने तक का समय नहीं है और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए कई तरह की चीजों को डाइट में शामिल करते हैं. कुछ लोग नॉन-वेज खाना पसंद करते हैं और अपने प्रोटीन की जरूरत मांस, मछली और अंडों से पूरी कर लेते हैं, वहीं शाकाहारी लोगों के लिए खाने की चीजों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है. समझ ही नहीं आता है ऐसी कौन सी चीजों का सेवन करें जो शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ दे. इसलिए आज आपको इस खबर में वेजिटेरियन मीट के बारे में बताते हैं, जो खाने के बाद आपके शरीर को भर-भरकर प्रोटीन मिलता है और चिकन-मटन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करेंगे ये 5 तरह की वेजिटेरियन मीट

1. सोया बींस

अगर आप वेजिटेरियन हैं और अपने शरीर में वेज खाने की चीजों से प्रोटीन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सोया बींस का सेवन रोजाना कर सकते हैं. इस सब्जी को अगर आप बनाते हैं, तो बेहद ही टेस्टी होती है. सोयाबींस में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो आपके शरीर के लिए जरूरी होते हैं. इसको खाने से आपका शरीर मजबूत रहता है.

2. मूंग दाल

चिकन-मटन से कम नहीं होती है मूंग दाल. आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. इससे आपके शरीर में प्रोटीन की कोई कमी नहीं होगी. बच्चों से लेकर बड़ों तक को इसका सेवन करना चाहिए. फाइबर, आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं.

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3. पनीर

आपको अपनी डाइट में पनीर को भी जरूर शामिल करना चाहिए. इसमें भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी12 और अच्छे फैट मिलते हैं, जो बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं. हड्डियों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं,तो आप इसका सेवन कर सकते हैं.

4. दूध

आपको अपनी डाइट में दूध को जरूरी शामिल करना चाहिए. 1 गिलास दूध आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसमें प्रोटीन की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है. हड्डियों, दांतों, इम्यून सिस्टम को मजबूती देने के लिए आपको दूध पीना ही चाहिए.

5. ग्रीक योगर्ट

ग्रीक योगर्ट को भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और खाने में भी आपको मजा आने वाला है. शरीर में आपको भरपूर प्रोटीन भी मिलता है और साथ ही पेट से जुड़ी समस्या को दूर रखने का काम करती है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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