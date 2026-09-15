मानसिक तनाव बढ़ने लगता है तो शरीर में दिखते हैं ये 5 संकेत, गलती से भी न करें नजरअंदाज

Mental Stress Signs: आपका मानसिक तनाव काफी ज्यादा बढ़ने पर शरीर में 5 तरह के संकेत नजर आते हैं.

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Mental Stress Signs: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को काफी सारा तनाव हो जाता है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं. अब तो आर्थिक चिंताएं और भविष्य को लेकर तनाव आम हो गया है. कभी-कभी थोड़े समय का तनाव आपके आने वाली जिंदगी में काफी ज्यादा तनाव लेकर आता है. तनाव लगातार बना रहे तो इसका असर केवल आपके मूड पर ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है और आपकी हेल्थ भी काफी हद तक खराब हो जाती है. शरीर और दिमाग एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं और अगर आपको बार-बार ये दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. तनाव बढ़ने पर आपको कई तरह के संकेत भी मिलते हैं, जिसको अधिकतर लोग नजरअंदाज करते हैं. आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी धीरे-धीरे खराब होने लगती है. आइए आपको इस खबर में संकेत के बारे में बताते हैं.

मानसिक तनाव बढ़ने पर शरीर में दिखते हैं ये 5 संकेत

1. नींद का पैटर्न बिगड़ना

मानसिक तनाव बढ़ने पर इसका असर आपकी हेल्थ पर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है. नींद का पैटर्न अगर आपका बिगड़ने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए, कि मानसिक तनाव आपका हद से ज्यादा बढ़ गया है.

2. बार-बार सिरदर्द

तनाव जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर आपको बार-बार सिरदर्द की समस्या भी काफी ज्यादा हो सकती है. अगर आपको भी बार-बार ऐसी दिक्कत होती है, तो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

3. दिल की धड़कन तेज महसूस होना

तनाव बढ़ जाने के बाद आपके दिल की धड़कन तेज महसूस होने लगती है और आपको काफी ज्यादा बेचैनी भी महसूस होने लग जाती है, जिसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

4. हर समय थकान

अगर आपको भी हर समय थकान महसूस होता है, तो आपका तनाव भी काफी ज्यादा बढ़ने लग गया है. आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं रखना चाहिए.

5. पेट और पाचन से जुड़ी परेशानियां

अगर आपको पेट और पाचन से जुड़ी परेशानियां काफी हद तक हो रही है और आप इससे परेशान हैं, तो आपको तनाव से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.