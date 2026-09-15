EnglishHindi

मानसिक तनाव बढ़ने लगता है तो शरीर में दिखते हैं ये 5 संकेत, गलती से भी न करें नजरअंदाज

Mental Stress Signs: आपका मानसिक तनाव काफी ज्यादा बढ़ने पर शरीर में 5 तरह के संकेत नजर आते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 15, 2026, 12:43 PM IST
मानसिक तनाव बढ़ने लगता है तो शरीर में दिखते हैं ये 5 संकेत, गलती से भी न करें नजरअंदाज

Mental Stress Signs: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को काफी सारा तनाव हो जाता है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं. अब तो आर्थिक चिंताएं और भविष्य को लेकर तनाव आम हो गया है. कभी-कभी थोड़े समय का तनाव आपके आने वाली जिंदगी में काफी ज्यादा तनाव लेकर आता है. तनाव लगातार बना रहे तो इसका असर केवल आपके मूड पर ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है और आपकी हेल्थ भी काफी हद तक खराब हो जाती है. शरीर और दिमाग एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं और अगर आपको बार-बार ये दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. तनाव बढ़ने पर आपको कई तरह के संकेत भी मिलते हैं, जिसको अधिकतर लोग नजरअंदाज करते हैं. आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी धीरे-धीरे खराब होने लगती है. आइए आपको इस खबर में संकेत के बारे में बताते हैं.

मानसिक तनाव बढ़ने पर शरीर में दिखते हैं ये 5 संकेत

और पढ़ें: क्या एक ही परेशानी हैं मानसिक तनाव और स्ट्रेस? जानें डॉक्टर से

1. नींद का पैटर्न बिगड़ना

मानसिक तनाव बढ़ने पर इसका असर आपकी हेल्थ पर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है. नींद का पैटर्न अगर आपका बिगड़ने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए, कि मानसिक तनाव आपका हद से ज्यादा बढ़ गया है.

2. बार-बार सिरदर्द

तनाव जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर आपको बार-बार सिरदर्द की समस्या भी काफी ज्यादा हो सकती है. अगर आपको भी बार-बार ऐसी दिक्कत होती है, तो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

3. दिल की धड़कन तेज महसूस होना

तनाव बढ़ जाने के बाद आपके दिल की धड़कन तेज महसूस होने लगती है और आपको काफी ज्यादा बेचैनी भी महसूस होने लग जाती है, जिसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

4. हर समय थकान

अगर आपको भी हर समय थकान महसूस होता है, तो आपका तनाव भी काफी ज्यादा बढ़ने लग गया है. आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं रखना चाहिए.

5. पेट और पाचन से जुड़ी परेशानियां

अगर आपको पेट और पाचन से जुड़ी परेशानियां काफी हद तक हो रही है और आप इससे परेशान हैं, तो आपको तनाव से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.