ऐसे 5 संकेत जो बताते हैं शरीर में हो रही है आयरन की कमी, तुरंत करें पहचान

Iron Deficiency Symptoms: शरीर में आयरन की कमी होने पर कुछ संकेत नजर आने लगते हैं, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आइए आपको भी बताते हैं.

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(Pic credit-pexel)

Iron Deficiency Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब अनहेल्दी खानपान की वजह से इसका बुरा असर आपकी सेहत पर काफी ज्यादा पड़ता है. कई लोगों को शरीर में खून की कमी होने लगती है. शरीर में आयरन की पर्याप्त मात्रा होना बेहद जरूरी है, वरना शरीर एकदम बेजान सा होने लगेगा और साथ ही साथ आपको कई बीमारियां भी घेर सकती हैं. यह हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जिसके जरिए खून शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, वरना आपका शरीर बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा. चलना-फिरना तक मुश्किल हो जाएगा. शरीर में आयरन की कमी होने लगती है तो कई तरह के संकेत नजर आने लगते हैं, जिसके कारण लोग इसको आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसको हल्के में लेने से आपको और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए आपको इस खबर में बताते हैं कि आयरन की कमी होने पर शरीर में क्या-क्या लक्षण नजर आते हैं.

आयरन की कमी के लक्षण

1. त्वचा का पीला पड़ना

अगर आपके शरीर में आयरन की कमी होती है, तो आपका चेहरा काफी ज्यादा पीला पड़ जाएगा. त्वचा पहले की तुलना में ज्यादा पीली नजर आने लगेगी, तो आपको समझ जाना है. हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इसका बुरा असर आपकी स्किन पर काफी ज्यादा पड़ता है.

2. थकान और कमजोरी महसूस

अगर बिना काम किए हर समय आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो आपको आयरन की कमी होती है और ये संकेत भी उसी की कमी का हो सकते हैं. पर्याप्त नींद लेने के बाद भी शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, तो ये आयरन की कमी का संकेत हो सकता है.

3. दिल की धड़कन तेज होना

शरीर में आयरन की कमी होने पर दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो जाएगी. शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दिल को ज्यादा खून की जरूरत होती है. हल्का व्यायाम करने पर भी सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है.

4. बाल झड़ना और नाखून कमजोर होना

अगर आपको भी बाल झड़ना और नाखून कमजोर होने वाली दिक्कत शरीर में काफी ज्यादा हो रही है, तो ये शरीर में आयरन की कमी के कारण भी हो सकता है और इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है.

5. बार-बार सिरदर्द और चक्कर आना

बार-बार सिरदर्द और चक्कर आना भी आयरन की कमी का संकेत हो सकता है. कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि खड़े होने पर अचानक चक्कर आने लगते हैं, तो आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना कई और बीमारियां भी हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.