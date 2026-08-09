कहीं आपके बच्चें को तो नहीं है थायराइड? ये 5 लक्षण से तुरंत कर सकते हैं पहचान, न करें नजरअंदाज

Child Thyroid Symptoms: बच्चों में थायराइड के लक्षण दिखने में काफी ज्यादा आम दिखते हैं और लोग नजरअंदाज करते हैं, आइए आपको बताते हैं.

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Child Thyroid Symptoms: बच्चों में थायराइड की समस्या आजकल भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है. बच्चों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जिसको माता-पिता को गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें आगे चलकर और भी कई सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं. आजकल बच्चों में कमजोरी, पढ़ाई का तनाव या उम्र के साथ होने वाले बदलाव काफी ज्यादा नजर आते हैं, जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं. अगर बच्चे के शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर कम या ज्यादा हो जाए, तो इसका असर उनके शरीर पर भी दिखने लग जाता है. कुछ माता-पिता को बच्चों में हो रहे बदलाव को भी ध्यान में जरूर रखना चाहिए. आइए आज आपको बताते हैं बच्चों में थायराइड के कौन-कौन से लक्षण नजर आ सकते हैं.

बच्चों में थायराइड के लक्षण

1. थकान और सुस्ती रहना

अगर आपका बच्चा काफी ज्यादा थकान और सुस्ती में रहता है, तो आपको बता दें ये थायराइड का लक्षण भी हो सकता है और इसको गलती से भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर बच्चा पर्याप्त नींद लेने के बाद भी हमेशा थका हुआ रहता है, तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए.

2. अचानक वजन बढ़ना या घटना

अगर आपके बच्चें का वजन लगातार अचानक बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आपको चिंता लेने की बहुत जरूरत है. बच्चे के वजन में बिना किसी कारण बदलाव आए, तो आपको समझ जाना चाहिए, कि थायराइड की समस्या हो सकती है, इसलिए नजरअंदाज बिल्कुल न करें.

3. ध्यान लगाने में परेशानी

अगर आपका बच्चा पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा है और फिर अचानक से ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही है, तो आपको बता दें ये थायराइड का लक्षण हो सकता है. माता-पिता को यह समझना जरूरी है कि हर बार पढ़ाई में मन न लगना थायराइड का संकेत बिल्कुल भी नहीं होता है.

4. ज्यादा ठंड लगना या गर्मी महसूस होना

अगर आपके बच्चें को ज्यादा ठंड लगती है या जरूरत से ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है, तो आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बच्चों में मौसम के अनुसार शरीर का तापमान महसूस करने का तरीका अलग हो सकता है, यही लक्षण हर बार हो जरूरी नहीं.

5. दिल की धड़कन तेज होना या चिड़चिड़ापन

दिल की धड़कन तेज होना या चिड़चिड़ापन आपके बच्चें में काफी ज्यादा हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़़ने का संकेत भी हो सकता है और इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.