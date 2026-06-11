ऐसे 5 संकेत जो बताते हैं शरीर में हो गई है कैल्शियम की कमी, जानें दूर करने के लिए क्या खाएं?

What Are The Symptoms Of Calcium Deficiency: शरीर में कैल्शियम की कमी होने से कई सारी दिक्कतें शरीर में नजर आने लगती है. आज आपको बताते हैं कैल्शियम की कमी होने पर क्या-क्या शरीर में लक्षण नजर आते हैं?

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(pic credit- pexels)

What Are The Symptoms Of Calcium Deficiency: आजकल लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल को काफी ज्यादा अपना रहे हैं, जिस कारण शरीर में कई सारी दिक्कतें नजर आने लगती है, कुछ लोगों को शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, और ये हमारे शरीर के लिए रूरी मिनरल्स में से एक है, जिसके शरीर में न होने की वजह से हड्डियों और दांतों पर इसका बुरा असर पड़ता है. मांसपेशियों, नसों, दिल और हार्मोन पर भी ये नेगिटिव असर डालता है. अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो इसका असर धीरे-धीरे पूरे शरीर पर दिखाई देना शुरब हो जाता है और आपका शरीर धीरे-धीरे बेजान होना शुरू हो जाता है. कई बार लोग शुरुआती संकेतों को हल्के में समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. आज आपको शुरूआती लक्षण और बचाव के बारे में बताते हैं.

कैल्शियम की कमी के 5 लक्षण

1. मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन

कैल्शियम की कमी शरीर में होने से मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन का होना शुरू हो जाएगा. यह कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है और इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना है, वरना काफी सारी समस्याओं के शिकार हो सकते हैं.

2. हड्डियों और जोड़ों में कमजोरी

शरीर में कैल्शियम की कमी होने से हड्डियों और जोड़ों में कमजोरी की समस्या आपको देखने को मिल सकती है. और ये शरीर में और भी कई बीमारियों को बुलाता है. शरीर को पर्याप्त कैल्शियम न मिलने की वजह से ये दिक्कतें होती हैं.

3. लगातार थकान और कमजोरी

अगर आपको बिना काम किए ही लगातार थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है और इसको आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कैल्शियम नसों और मांसपेशियों को भी नुकसान करता है.

4. नाखून कमजोर और टूटते

अगर आपके नाखून कमजोर और बार-बार टूटने की दिक्कतें काफी ज्यादा होती है, तो आपको गलती से भी नजरअंदाज इसको नहीं करना है. ये कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकती हैं.

5. दांतों का कमजोर

दांतों का कमजोर होना भी कैल्शियम की कमी का एक संकेत हो सकता है. इसलिए इसको हल्के में लेने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है.

कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए क्या खाएं?

अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो आपको अपनी डाइट में रोजाना दूध और डेयरी उत्पाद, सोयाबीन और टोफू, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर इन चीजों को शामिल करना है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)