शरीर में दिखें ये 5 संकेत तो हो सकता है पीलिया का खतरा, जानिए रोकथाम के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं?

Jaundice Symptoms Prevention Tips: आज आपको बताते हैं कि पीलिया होने पर कौन-कौन से लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं.

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Jaundice Symptoms Prevention Tips: पीलिया आज के समय में काफी ज्यादा समस्या बनता रहा है और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो लक्षण को नजरअंदाज कर देते हैं. लोग अक्सर केवल आंखों के पीला होने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कई बार ये काफी ज्यादा अलग हो सकता है. कई शुरुआती संकेत शरीर पहले ही देना शुरू हो जाते हैं, अगर आप नजरअंदाज करते हैं, तो आपको कई सारी गलतियां देखने के लिए भी मिल सकती है. अगर इन लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए तो गंभीर स्थिति से भी आप बच सकते हैं. आइए आज आपको पीलिया के ऐसे लक्षणों के बारे में बताते हैं, जिसको आप पहचानकर तुरंत बचाव के उपाय को अपना सकते हैं. आइए आज आपको बताते हैं, कि इसके कौन-कौन से लक्षण है और इसके बचाव के तरीके.

शरीर में पीलिया का खतरा होने के 5 संकेत

1. पेशाब का गहरा पीला होना

शरीर में पीलिया होने का सबसे पहला संकेत ये होता है कि पेशाब का गहरा पीला होना ही इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है, जिसको लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं.

2. भूख कम लगना और मतली

अगर आपको आजकल काफी ज्यादा भूख कम लग रही है और मतली जैसी दिक्कत हो रही है, तो आपको पीलिया हो सकता है, इसलिए आपको डॉक्टर से जांच जरूर करवानी चाहिए.

3. पेट के दाईं ओर दर्द

पीलिया होने के बाद आपको पेट के दाईं ओर दर्द काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. दर्द, सूजन या असहजता महसूस भी आपको हो सकती है.

4. आंखों और त्वचा का पीला पड़ना

अगर आपकी आंखों और त्वचा का रंग पीला पड़ना शुरू हो गया है, तो आपको तुरंत जांच करवा लेनी चाहिए. इसके बाद त्वचा और कभी-कभी नाखूनों में भी पीलापन आपको देखने के लिए भी मिल सकता है.

5. कमजोरी और थकान

अगर आप बिना काम के भी हर समय कमजोरी और थकान सी महसूस होती है, तो आपको पीलिया हो सकता है और ये इसके शुरूआती लक्षण भी हो सकता है, इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

पीलिया से बचाव के उपाय

अगर आप पीलिया से बचाव के उपाय को अपनाना चाहते हैं, तो कुछ तरीकों को अपना सकते हैं जैसे-

शराब से दूरी बनाएं

हेल्दी खाना खाएं.

हाथों की सफाई रखें

साफ और उबला हुआ पानी पिएं

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.