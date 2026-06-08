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ऐसे 5 संकेत जो बताते हैं किडनी में पथरी होने का संकेत, तुरंत करें पहचान

Kidney Stone Symptoms: किडनी में पथरी होने पर शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं, जिसकी तुरंत पहचान करके आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

Written by: Ritika
Published: June 8, 2026, 1:20 PM IST
(pic credit- pexels)
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Kidney Stone Symptoms: आजकल खराब लाइफस्टाइल, पानी की कमी अनहेल्दी खानपान के कारण हमारी हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ता है खासकर किडनी स्टोन का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है. आजकल ये दिक्कत काफी ज्यादा देखने को मिल रही है. शुरुआत में किडनी में बनने वाली छोटी पथरी के कुछ खास लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन जैसे-जैसे ये बदलती है आपको कई बड़े-बड़े लक्षण नजर लगते हैं, जिससे आप इसका आसानी से पता लगा सकते हैं. पथरी बढ़ने पर दर्द काफी ज्यादा खतरनाक होने लगता है. समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या न करें. आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही गंभीर दर्द का कारण भी बन सकती हैं. आइए आज आपको इस खबर में किडनी में पथरी के लक्षण बताते हैं, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

किडनी में पथरी होने के संकेत

और पढ़ें: पीठ में हो रहा है दर्द, कहीं ये किडनी स्टोन तो नहीं? डॉक्टर से जानें इसके लक्षण

1. कमर या पीठ के निचले हिस्से में दर्द

किडनी स्टोन की समस्या होने पर कमर या पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द की समस्या काफी ज्यादा होने लग जाती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. यह दर्द कई बार इतना असहनीय हो जाता है कि बैठना तक मुश्किल हो जाता है.

2. बार-बार पेशाब आना

किडनी स्टोन की एक समस्या ये भी होती है कि बार-बार पेशाब आने की दिक्कत झेलनी पड़ सकती है. बार-बार पेशाब आने की समस्या रात में भी होने लगे, तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉक्टर से जाकर सलाह लेनी चाहिए.

3. पेशाब करते समय जलन या दर्द

किडनी स्टोन की समस्या होने पर पेशाब करते समय जलन या दर्द जैसी दिक्कत भी हो सकती है. कुछ लोग इस समस्या को हल्के में लेकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको यूरिन इंफेक्शन समझकर नजरअंदाज गलती से भी नहीं करना है.

4. उल्टी और बुखार

कुछ-कुछ मामलों में किडनी स्टोन की वजह से उल्टी या बुखार की शिकायत हो सकती है और इसलिए गलती से भी आपको इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना आप और भी समस्या के शिकार हो सकते हैं.

5. पेशाब में खून आना

किडनी से जुड़ी समस्या होने पर पेशाब में खून आना जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या भूरे रंग का आपको दिखाई दे सकता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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