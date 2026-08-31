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मेनोपॉज से पहले आने वाला पेरिमेनोपॉज के शरीर में होते हैं ये 5 संकेत, समय रहते पहचान करनी है जरूरी

Perimenopause Symptoms In Women: पेरिमेनोपॉज होने पर शरीर में कई तरह के संकेत मिलते हैं, जिसकी समय रहते पहचान कर लेनी चाहिए.

Written by: Ritika
Published: August 31, 2026, 3:22 PM IST
(Pic credit-AI)
(Pic credit-AI)

Perimenopause Symptoms In Women: महिलाओं के शरीर में उम्र बढ़ने के साथ-साथ कई सारी दिक्कते होने लग जाती है. कई तरह के हार्मोनल बदलाव भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसको अधिकतर महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं, जो शरीर में कई सारी दिक्कतों को भी बढ़ा देती है. पेरिमेनोपॉज की आज हम बात कर रहे हैं, जो धीरे-धीरे मेनोपॉज की ओर बढ़ने लगता है, इसके भी शरीर में कई तरह के लक्षण भी नजर आते हैं, जिसकी समय रहते आपको पहचान कर लेनी चाहिए. इस दौरान ओवरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स काफी ज्यादा बदलते हैं, जिस कारण छोटी-छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पेरिमेनोपॉज के आज आपको संकेत बताते हैं, जिसकी समय रहते आपको पहचान कर लेनी चाहिए.

पेरिमेनोपॉज होने के 5 जरूरी संकेत

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1. पीरियड्स के पैटर्न में बदलाव

पेरिमेनोपॉज होने के बाद आपको पीरियड्स के पैटर्न में बदलाव नजर आएंगे, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पेरिमेनोपॉज का सबसे आम शुरुआती संकेत पीरियड्स में बदलाव माना जाता है.

2. अचानक गर्मी लगना और रात में पसीना

अचानक गर्मी लगना और रात में पसीना आना भी पेरिमेनोपॉज होने का संकेत हो सकता है. इसकी पहचान आपको तुरंत कर लेनी चाहिए, दिक्कत बढ़ जाने का आपको इंतजार नहीं करना चाहिए. अचानक चेहरे, गर्दन और शरीर के ऊपरी हिस्से में ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है.

3. नींद से जुड़ी परेशानियां

पेरिमेनोपॉज के दौरान नींद से जुड़ी काफी ज्यादा दिक्कतें आपको हो सकती है, इसलिए आपको तुरंत इसके लक्षणों को पहचान लेना चाहिए. कई बार रात में आने वाले हॉट फ्लैशेज और पसीने की वजह से भी नींद खराब हो सकती है.

4. मूड में बदलाव और चिड़चिड़ापन

अगर आपको भी मूड में बदलाव और चिड़चिड़ापन जैसी समस्या काफी ज्यादा होने लगी है, तो ये पेरिमेनोपॉज का भी लक्षण हो सकते हैं. डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी बात करना जरूरी है.

5. थकान, वजन में बदलाव

पेरिमेनोपॉज होने के बाद आपको थकान, वजन में बदलाव जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उम्र, खान-पान, शारीरिक गतिविधि, नींद, तनाव और कई अन्य स्वास्थ्य स्थितियां बन सकती हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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