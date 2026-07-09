विटामिन D3 की कमी होने पर शरीर में दिखाई दे सकते हैं ये 5 लक्षण, तुरंत पहचान कर करें ये खास उपाय

Vitamin D3 Deficiency Symptoms: आज आपको बताते हैं कि विटामिन D3 की कमी होने पर शरीर में क्या-क्या लक्षण नजर आ सकते हैं.

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(Pic credit-pexel)

Vitamin D3 Deficiency Symptoms: आजकल लोगों का लाइफस्टाइल काफी ज्यादा बदलता जा रहा है और लंबे समय तक घर के अंदर रहना और धूप से दूरी बनाने के कारण शरीर में कई सारी विटामिन की कमी होने लगती है. आजकल लोगों में विटामिन D3 की कमी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और ये एक गंभीर समस्या भी बनती जा रही है. विटामिन D3 शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं. यदि शरीर में इसकी कमी हो जाए तो कई ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं, जिसको अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. लोग अक्सर सामान्य थकान या कमजोरी समझकर समस्या को आम लेने लगते हैं और दिक्कतें काफी हद तक बढ़ जाती है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसके लक्षणों की पहचान कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं.

विटामिन D3 की कमी होने पर शरीर में लक्षण

1. हड्डियों और जोड़ों में दर्द

शरीर में अगर विटामिन D3 की कमी होने लगती है, तो हड्डियों और जोड़ों में दर्द काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है और यही नहीं देखते ही देखते ये समस्या काफी तेजी से बढ़ती ही चली जाती है. इसकी कमी होने पर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और कमर, घुटनों, कंधों या जोड़ों में लगातार दर्द महसूस काफी ज्यादा होने लगता है.

2. बार-बार बीमार पड़ना

अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हुई है, तो आप बार-बार बीमार पड़ना शुरू हो सकते हैं और साथ ही साथ बार-बार सर्दी, खांसी या संक्रमण जैसी समस्या होने लगती है अगर ये आपके साथ बार-बार हो रहा है, तो आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

3. मांसपेशियों में कमजोरी

शरीर में विटामिन D3 की कमी होने पर आपको मांसपेशियों में बार-बार कमी आने जैसी दिक्कत होने लग सकतीहै. अगर आपको ऐसा बार-बार हो रहा है, तो नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. भारी सामान उठाने या लंबे समय तक चलने में परेशानी होना इसी का एक लक्षण हो सकता है.

4. मूड में बदलाव और उदासी

शरीर में विटामिन D3 की कमी होने पर मूड में बदलाव और उदासी रह सकती है, इसलिए आपको इसको नजरअंदाज गलती से भी नहीं करना चाहिए. लगातार ऐसे लक्षण रहने पर डॉक्टर से सलाह आपको जरूर ले लेनी चाहिए.

5. बार-बार थकान और कमजोरी महसूस

शरीर में विटामिन D3 की कमी होने पर बार-बार थकान और कमजोरी महसूस होने जैसी समस्या बार-बार आपको नजर आ सकती है और आपको इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

विटामिन D3 की कमी होने पर बचाव के उपाय

1. रोजाना धूप लें

2. नियमित व्यायाम करें

3. डाइट को रखें हेल्दी

4. डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लें

5. बॉडी चेकअप समय-समय पर करवाते रहें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.