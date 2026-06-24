शरीर में दिखें ये 5 लक्षण तो तुरंत हो जाएं अलर्ट हो सकता है सर्वाइकल, डॉक्टर से लें सलाह

Cervical Symptoms: आज भी कई लोग ऐसे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि आखिर सर्वाइकल का दर्द शरीर के कौन-कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा होता है. आइए आपको इस खबर में बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

सर्वाइकल की समस्या आजकल युवाओं में भी काफी तेजी से बढ़ रही है.

गर्दन में लगातार दर्द और अकड़न सर्वाइकल का शुरुआती संकेत हो सकता है.

गलत पोस्चर में बैठना सर्वाइकल का बड़ा कारण है.

लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

Cervical Symptoms: आजकल खराब लाइफस्टाइल, घंटों तक मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल और यही नहीं गलत बैठने की आदत और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण सर्वाइकल अधिकतर लोगों में देखने को मिल रहा है, जिससे कई सारे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. यह बीमारी बढ़ती उम्र के लोगों में अधिक देखने को मिलती थी, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और ये दिक्कत का पता उनको काफी देरी के लगता है. सर्वाइकल की समस्या होने पर गर्दन की हड्डियों, जोड़ों पर असर के साथ-साथ और भी कई शरीर के अंगों में दिखाई देता है, जिसको कई लोग आम समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. कई तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको सर्वाइकल है. आइए इस खबर में आपको 5 ऐसे लक्षणों के बारे में बताते हैं, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको सर्वाइकल है या नहीं?

सर्वाइकल होने पर शरीर में नजर आते हैं 5 लक्षण

1. गर्दन में लगातार दर्द और अकड़न

सर्वाइकल होने पर इसका शुरुआती लक्षण गर्दन में दर्द और अकड़न ही होता है, जिसको अधिकतर लोग तो नजरअंदाज कर देते हैं, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है. सुबह उठने के बाद गर्दन घुमाने में परेशानी अगर आपको हो रही है, तो इसको आम समझने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए.

2. कंधों और बाजुओं में दर्द

कई लोगों में ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है कि कंधों और बाजुओं में दर्द जरूरत से ज्यादा हो रहा है. कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे नस दब रही तो इसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना आपकी समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है. कंधों और हाथों में भी लगातार दर्द बना रहे, तो डॉक्टर से सलाह आपको जरूर लेनी है.

3. हाथों में झनझनाहट

सर्वाइकल होने पर इसके शुरूआती लक्षण हाथों में झनझनाहट आपको काफी ज्यादा होने लगती है. हाथों और उंगलियों में झनझनाहट, सुन्नपन या कमजोरी महसूस आपको होने लग सकती है. आपको किसी भी छोटे-छोटे लक्षणों को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी है.

4. बार-बार सिरदर्द होना

सर्वाइकल की वजह से गर्दन की मांसपेशियों काफी ज्यादा अकड़ जाती है. कई मरीजों को सिर के पीछे वाले हिस्से में दर्द महसूस काफी ज्यादा हो सकता है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी बढ़ सकती है.

5. चक्कर आना

सर्वाइकल होने पर चक्कर आना और संतुलन बिगड़ने जैसी दिक्कत काफी ज्यादा हो सकती है. गर्दन की नसों में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है. इसे हल्के में न लें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.