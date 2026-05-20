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5 Symptoms Of Kidney Damage Appear At Night Health Care Tips

थकान ही नहीं बल्कि रात में दिखाई देते हैं किडनी डैमेज के ये 5 लक्षण, 90 फीसदी लोग करते हैं इग्नोर

Kidney Damage Symptoms At Night: किडनी खराब होने के कई लक्षण ऐसे होते हैं, जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और वे अक्सर रात में ही दिखाई देते हैं, आइए आपको बताते हैं.

Kidney Damage Symptoms At Night: आजकल खान-पान काफी ज्यादा बदलता जा रहा है और जिस कारण लोगों को हेल्थ से जुड़ी कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है. कुछ लोग अक्सर बाहर का अनहेल्दी खाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी सेहत बुरी तरह से खराब हो सकती है. लोगों की अनहेल्‍दी लाइफस्‍टाइल और खराब खानपान के कारण क‍िडनी पर इसका बुरा असर पड़ता है. इसके रात में कई लक्षण ऐसे होते हैं, जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं और यही आपकी किडनी को खराब कर देती है. कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिसकी वजह से क‍िडनी के डैमेज होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, जो स‍िर्फ रात के समय या सोते समय ही नजर आते हैं. इन्‍हें पहचान कर समय रहते अगर इलाज कर लिया जाए, तो समस्या पर काबू आसानी से पा सकते हैं. किडनी को दोबारा हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लक्षण के बारे में पता होना जरूरी है, अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

रात में दिखाई देते हैं किडनी डैमेज के ये 5 लक्षण

1. पैरों में सूजन

किडनी खराब होने का संकेत पैरों में सूजन भी हो सकता है, जो आपको रात में नजर आता है. इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी क‍िडनी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है. आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

2. प्‍यास लगना

अगर रात के समय आपको बार-बार प्यास लग रही है या गला सूख रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किडनी खराब होने का संकेत हो सकता है. आप रात में हद से ज्‍यादा पानी पीते हैं तो इसे नजरअंदाज नहीं करें, ये और भी कई समस्याओं को बढ़ा सकता है.

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3. बार-बार पेशाब आना

अगर आपको बार-बार पेशाब रात के समय आती है, तो ये आपकी क‍िडनी खराब होने का संकेत हो सकता है समय रहते इसकी पहचान आपको कर लेनी है. इस तरह की कंडीशन में ब‍िना देर क‍िए डॉक्‍टर के पास आपको जरूर जाना चाहिए.

4. रात में स्किन पर खुजली और जलन

रात के समय अगर आपको स्किन पर ज्यादा खुजली और जलन की समस्या हो रही है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है और डॉक्टर को आपको जरूर दिखा लेना है. किडनी खराब होने पर रात के समय अधिक खुजली और जलन महसूस हो सकती है.

5. नींद की कमी और थकान महसूस होना

अगर आप बिना काम किए ही थकान लग रही है या नींद न आने की समस्या हो रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये किडनी खराब होने का संकेत हो सकता है और आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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