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5 Symptoms Of Lupus In Women Know What This Disease Is Health Care Tips

महिलाओं में इन लक्षणो का दिखना हो सकता है 'ल्यूपस' की बीमारी का संकेत, जानिए आखिर ये है क्या?

Lupus Symptoms In Women: आजकल हर कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान ही है. आपको बताते हैं महिलाओं में इन लक्षणों का संकेत 'ल्यूपस' की बीमारी होती है?

Lupus Symptoms In Women: आजकल बदलती लाइफस्टाइल, तनाव और खराब खानपान की वजह से शरीर में कई तरह-तरह की समस्याएं देखने को मिलती है, जिस वजह से लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं. आज आपको एक बीमारी के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है Lupus( ल्यूपस) यह बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखने के लिए मिलती है. अगर समय रहते इस बीमारी का पता लगा लिया जाए, तो इलाज किया जा सकता है. इस बीमारी का खतरा खासकर 15 से 45 वर्ष की उम्र की महिलाओं को होता है. शरीर के अलग-अलग अंगों में इसके कुछ ऐसे संकेत होते हैं, जिसको आसानी से पता लगाया जा सकता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके शुरूआती लक्षणों के बारे में, तो आइए ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है.

क्या है ल्यूपस वाली बीमारी?

अगर ल्यूपस की बीमारी की बात की जाए, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज है, जो शरीर में कई तरह की दिक्कतों को धीरे-धीरे करके पैदा करता है. हार्मोनल बदलाव, संक्रमण, तनाव ये हो सकते हैं. महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये समस्या महिलाओं में काफी ज्यादा होती है. उतार-चढ़ाव के चलते इम्यून सिस्टम पर इसका गलत असर डलता है. ये भी कहा जाता है कि ऐसा जेनेटिक कारणों की वजह से भी होता है.

ल्यूपस वाली बीमारी के शुरुआती लक्षण

1. जोड़ों में अकड़न

ल्यूपस वाली बीमारी का सबसे शुरूआती लक्षण ये है कि हाथ, पैर, घुटनों और उंगलियों और जोड़ों में दर्द या सूजन की समस्या लंबे समय तक हो सकती है. जोड़ों में अकड़न अगर रहने लगे, तो ये ल्यूपस वाली बीमारी का लक्षण हो सकता है.

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2. सांस लेने में तकलीफ

अगर कम एज में आपको बार-बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये ल्यूपस वाली बीमारी का संकेत हो सकता है और इसको भूलकर भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सीने में दर्द महसूस हो सकता है आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

3. चेहरे पर लाल रैशेज

इसका संकेत आपको अपने चेहरे पर भी देखने को मिल सकता है. चेहरे पर आने वाले लाल रैशेज, नाक और गालों पर बटरफ्लाई रैश अगर आपको नजर आने लगे, तो आपको सावधान होने की जरूरत है और जल्द से जल्द अपना चेकअप आप करवाएं,

4. बालों का झड़ना

अगर आपके बाल भी काफी ज्यादा झड़ रहे हैं और आप भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हैं, तो ये ल्यूपस वाली बीमारी का संकेत हो सकता है. तो इसे भी नजरअंदाज आपको गलती से भी नहीं करना है.

5. नाखूनों का रंग बदलना

ल्यूपस वाली बीमारी का शुरुआती लक्षण नाखूनों का रंग बदलना भी हो सकता है. उंगलियों भी आपकी अजीब सी दिखनी लग जाती है. छोटे-छोटे लक्षण ही बड़ी समस्या कब बन जाती है पता ही नहीं चलता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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