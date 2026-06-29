शरीर में दिखें ये लक्षण तो बढ़ सकता है स्वाइन फ्लू का खतरा, कहीं आप तो नहीं चपेट में?

Swine Flu Symptoms: बदलते मौसम के साथ-साथ स्वाइन फ्लू का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. आज आपको बताते हैं इसके शुरुआत लक्षण क्या हैं?

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(Pic credit-AI)

स्वाइन फ्लू एक वायरल संक्रमण है, जिसके लक्षण शरीर में आम नजर आते हैं.

तेज बुखार और ठंड लगना इसके शुरुआती और सामान्य लक्षण हो सकता है.

लगातार सूखी खांसी, गले में खराश और दर्द को नजरअंदाज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है.

लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह लें और जरूरत पड़ने पर H1N1 की जांच भी आपको करवानी है.

Swine Flu Symptoms: बरसात और मौसम बदलने के दौरान कई सारे वायरल संक्रमण होते हैं और ये लोगों के बीच में तेजी से भी फैलता है. कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं, जो छोटे-छोटे लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना शरीर में दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है. इन्हीं में से एक है स्वाइन फ्लू जो एक संक्रामक वायरल बीमारी है. शुरुआत में इसके लक्षण काफी ज्यादा आम होते हैं, जो पता ही नहीं लग पाता है लेकिन किसी भी तरह के लक्षणों को नजरअंदाज गलती से भी नहीं करना चाहिए. छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में इसका खतरा अधिक होता है आज आपको बताते हैं इसके कुछ शुरूआती लक्षण के बारे में जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय रहते इसके बचाव के तरीकों से अपनाना चाहिए. आइए आज आपको बताते हैं.

स्वाइन फ्लू होने पर शरीर में दिख सकते हैं ये 5 लक्षण

1. तेज बुखार और ठंड लगना

स्वाइन फ्लू के लक्षण शरीर में काफी ज्यादा आम नजर आते हैं, जिसको कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं आपको बता दें तेज बुखार और ठंड लगना इसका एक आम लक्षण होता है. यदि बुखार 2-3 दिन से अधिक बना रहे तो डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए.

2. शरीर में तेज दर्द और कमजोरी

शरीर में तेज दर्द और कमजोरी भी शरीर में नजर आ सकती है. स्वाइन फ्लू होने पर शरीर में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न और अत्यधिक थकान भी आपको नजर आ सकती है. रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो रहा है, तो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

3. लगातार सूखी खांसी और गले में दर्द

स्वाइन फ्लू होने पर लगातार सूखी खांसी और गले में दर्द जैसा महसूस हो सकता है. यह स्वाइन फ्लू का संकेत हो सकता है इसलिए आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. मरीजों को बोलने और निगलने में भी परेशानी काफी ज्यादा होती है.

4. सांस लेने में तकलीफ

अगर आपको सांस लेने में तकलीफ काफी ज्यादा हो रही है, तो इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना ऐसा करने से काफी सारी दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल सकती है. तुरंत मेडिकल आपको जाना चाहिए.

5. सिरदर्द, नाक बहना

स्वाइन फ्लू का लक्षण सिरदर्द, नाक बहना भी हो सकता है इसलिए आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.