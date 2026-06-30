सिर्फ चीजें भूलना ही नहीं बल्कि ये 5 लक्षण भी अल्जाइमर होने की ओर करते हैं इशारा, इग्नोर न करें

Alzheimer Symptoms: अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण सिर्फ चीजें भूलना ही नहीं बल्कि और भी होते हैं, जिसको कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं.

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(Pic credit-AI)

अल्जाइमर एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिजीज है, जो धीरे-धीरे याददाश्त और सोचने की क्षमता पर बुरा असर डालती है.

सिर्फ चीजें भूलना ही नहीं, बल्कि बार-बार एक ही सवाल पूछना भी इसका शुरुआती संकेत हो सकता है.

स्वभाव में अचानक बदलाव, चिड़चिड़ापन भी इसका लक्षण हो सकता है.

भूलने की समस्या लगातार बढ़ रही है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.

Alzheimer Symptoms: बढ़ती उम्र के साथ कभी-कभी छोटी-छोटी बातें भूल जाना ये बेहद ही आम बात हैं अक्सर लोगों के साथ ये दिक्कतें होती ही हैं. अगर भूलने की समस्या लगातार बढ़ने लगे और उसके साथ व्यवहार, सोचने की क्षमता आपके रोजाना के कामों में परेशानी पैदा करें, तो ये लक्षण बताते हैं कि अल्जाइमर का संकेत है और शुरुआती संकेत भी हो सकता है. अल्जाइमर के बारे में बताएं, तो ये एक तरह का प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें धीरे-धीरे याददाश्त, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, ये समस्या तब ज्यादा बढ़ जाती है जब इसके लक्षणों को नजरअंदाज किया जाता है. समय रहते लक्षणों की पहचान कर डॉक्टर से सलाह आपने ले ली तो आप दिक्कत को रोक सकते हैं. आज आपको बताते हैं कि केवल भूलना ही नहीं बल्कि अल्जाइमर के 5 ऐसे संकेत, जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज आपको नहीं करना है. आइए जान लीजिए.

अल्जाइमर के 5 संकेत कौन-कौन से हैं?

1. बोलने या बातचीत करने में कठिनाई

अल्जाइमर का शुरूआती लक्षण ये भी हो सकता है कि आपको सही शब्द बोलने में परेशानी होगी और उसके साथ-साथ ही बातचीत करने में कठिनाई भी आपको महसूस हो सकती है. कई बार लोगों के साथ ये भी देखा गया है कि बात करते-करते रुक जाते हैं और फिर से बोलते हैं.

2. बार-बार एक ही बात पूछना

अल्जाइमर के मरीजों को बार-बार भूलने की आदत होती है इसलिए उनको बार-बार एक ही बात पूछना पड़ता है, तो ये शुरूआती लक्षण भी हो सकते हैं इसलिए आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाती है.

3. रोजमर्रा के काम दिक्कत

अगर आपको रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आ रही हैं, तो आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी हद तक बढ़ सकती है. अल्जाइमर के कारण दिमाग की कार्यक्षमता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. साधारण काम भी मुश्किल होने लग जाता है.

4. फैसले लेने की क्षमता में कमी

अल्जाइमर होने पर आपके फैसले लेने की क्षमता में कमी काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है. आपको पता ही नहीं चल पाता है, कि क्या सही है क्या करना चाहिए?

5. स्वभाव और व्यवहार में अचानक बदलाव

अल्जाइमर के मरीजों को स्वभाव और व्यवहार में अचानक बदलाव देखने के लिए मिल सकता है इसलिए इस चीज को भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए. मरीज में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उदासी, चिंता, सामाजिक गतिविधियों से दूरी भी देखने के लिए मिल सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.