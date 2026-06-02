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शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं 5 चीजें, रहेंगे हमेशा फिट

Sugar Control Food: अगर आपको भी शुगर की बीमारी है और आप शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Published: June 2, 2026, 8:12 AM IST
(pic credit- pexels)
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Sugar Control Food: आजकल का खान-पान इतना ज्यादा अनहेल्दी और अलग हो गया है कि लोग अपनी हेल्थ का ठीक से ध्यान तक नहीं रखते हैं. आजकल डायबिटीज यानी हाई ब्लड शुगर की समस्या लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही है, ऐसे में आपको अपना ठीक से ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है. खराब खानपान, तनाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी और अनियमित जीवनशैली इसका बुरा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है. शुगर बढ़ने के बाद और भी कई सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं. इसको जड़ से खत्म करना आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं है. अगर आप सही डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो इसको आप जल्द से जल्द कंट्रोल में कर सकते हैं.

डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए, जो ब्लड शुगर को कम ही रखें तेजी से बढ़ने न दें. जरूरी पोषक तत्व भी आपको शरीर में मिलते रहें. आज आपको खाने की ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं और साथ ही आपकी ओवर ऑल हेल्थ को भी फिट रखते हैं.

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ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए खाएं ये 5 चीजे

1. मेथी के दाने

मेथी के दाने बालों से लेकर आपकी हेल्थ को फिट रखने के लिए फायदेमंद होते हैं. कई बीमारियों से बचाव में भी ये काम आते हैं. इसका सेवन करने से शुगर लेवल नियंत्रित रहता है. रात में एक चम्मच मेथी दाने को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह सेवन कर लें. पाचन को भी बेहतर रखता है.

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2. हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करने से आप कई सारी बीमारियों से राहत पा सकते हैं. कैलोरी कम और फाइबर, विटामिन तथा मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो डायबिटीज मरीजों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. आपको रोजाना ही अपनी डाइट में इसको शामिल करना चाहिए.

3. दालें और बीन्स

डायबिटीज मरीजों को अपनी डाइट में दालें और बीन्स को जरूर शामिल करना चाहिए. ब्लड शुगर को संतुलित बनाए रखने में मददगार होता है. इसको खाने के बाद प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा आपको मिलती है. लंबे समय तक पेट भरा भी रहता है.

4. नट्स और बीज

नट्स और बीज भी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. हेल्दी फैट, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं. ब्लड शुगर को नियंत्रित में रखने के लिए ये एकदम बेस्ट साबित होती है.

5. दालचीनी

दालचीनी का पानी भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. ब्लड शुगर को नियंत्रित में रखने के लिए ये आपकी काफी मदद करता है. आपको रात में ही इसको भिगोकर रख देना है और सुबह उठकर पी लेना है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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