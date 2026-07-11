मानसून में खुद को कई बीमारियों से दूर रखने के लिए बेस्ट हैं ये 5 तरह की हेल्दी चाय, शरीर रहेगा एकदम फिट

Healthy Tea For Monsoon Drinks: मानसून में कई तरह-तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं आज आपको बताते हैं आप अपनी डाइट में किन-किन चीजों को शामिल कर सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 11, 2026, 9:30 AM IST
(Pic credit-pexel)
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Healthy Tea For Monsoon Drinks: मानसून का मौसम आते ही कई तरह-तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं. ये वाला मौसम कई लोगों को अच्छा तो लगता ही है, लेकिन यह सेहत के लिए चुनौती भी लेकर आता है. इस दौरान सर्दी-जुकाम, वायरल फीवर, गले में खराश, खांसी, अपच और कमजोर इम्यूनिटी जैसी समस्याएं शरीर में तेजी से बढ़ती चली जाती है. ऐसे में खानपान का खास ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है, जो लोग नहीं करते हैं. यदि आप मानसून में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए. कुछ खास तरह की हेल्दी चाय आपकी डाइट में जरूर शामिल होनी ही चाहिए, वरना आपका शरीर कई सारी बीमारियों से घिरा रहेगा और कई तरह-तरह की चीजें भी आपकी खराब होंगी. शरीर को गर्म रखने, पाचन बेहतर बनाने और संक्रमण से बचाने के लिए आपको बताते हैं कि 5 तरह की हेल्दी चाय के बारे में.

मानसून के मौसम में कौन-सी 5 हेल्दी चाय को पीना चाहिए

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1. तुलसी की चाय

तुलसी की चाय को आप मानसून में बनाकर पी सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. तुलसी को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है. मानसून में इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. शरीर को डिटॉक्स भी करता है.

2. दालचीनी की चाय

दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. एक बार इसका सेवन करने के बाद आपका शरीर कई सारी बीमारियों से दूर रह सकता है. ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है.

3. अदरक की चाय

अदरक की चाय आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको बारिश के मौसम में इसको जरूर बनाकर पीना चाहिए. अदरक को प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर भी माना जाता है. ये जिंजरोल और एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर माना जाता है, जो शरीर को वायरल संक्रमण से बचाता है.

4. ग्रीन टी

अगर आप कई सारी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

5. हल्दी और काली मिर्च वाली चाय

हल्दी और काली मिर्च वाली चाय को भी आप पी सकते हैं. ये वाली सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. शरीर में सूजन कम करने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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