शरीर से सारा कैल्शियम खींच लेती हैं ये 5 अनहेल्दी चीजें, आज ही अपनी डाइट से कर दें बाहर

Calcium Deficiency Foods: काफी सारी अनहेल्दी चीजें ऐसी होती हैं, जो आपके शरीर से सारा का सारा कैल्शियम शरीर से खींच लेते हैं.

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(Pic credit-AI)

Calcium Deficiency Foods: शरीर को हेल्दी रखने के लिए काफी सारे जरूरी पोषक तत्वों का होना बेहद ही जरूरी होता है. कैल्शियम शरीर में होना बेहद ही जरूरी होता है. यह सिर्फ हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम नहीं करता, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. यही वजह है कि डाइट में पर्याप्त कैल्शियम लेना जरूरी माना जाता है. बिना इसके डाइट काफी ज्यादा अनहेल्दी सा भी लगता है. कुछ खाने-पीने की आदतें शरीर में कैल्शियम के संतुलन और हड्डियों की सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं? अगर आप भी कई सारी बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए भी ये काफी ज्यादा जरूरी होता है. आज आपको बताते हैं वो कौन-कौन सी खाने की चीजें इनको आपको डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

शरीर से सारा कैल्शियम खींच लेती हैं 5 अनहेल्दी चीजें

1. बहुत ज्यादा चाय और कॉफी

आपको अपनी डाइट में बहुत ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन भी नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. सीमित मात्रा में कैफीन का सेवन आप कर सकते हैं. अधिक पीने से कैल्शियम की मात्रा खराब हो जाती है.

2. कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा शुगर वाली चीजें

कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा शुगर वाली चीजों को भी आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए. अधिक मात्रा में सेवन करने से कैल्शियम की कमी शरीर में होने लग जाता है. रोजाना मीठे सॉफ्ट ड्रिंक पीना बेकार है.

3. बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड

आपको अपनी डाइट में बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड का भी सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान करती है. रोजाना की डाइट में ताजे फल, सब्जियां, दालें, दूध-दही, मेवे और साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए.

4. बहुत ज्यादा शराब का सेवन

आपको बहुत ज्यादा शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान करता है. लंबे समय तक ज्यादा शराब पीने से पोषण की गुणवत्ता खराब हो सकती है और शरीर में हड्डियों को भी खराब करता है. हड्डियों को मजबूत रखने के लिए शराब का सेवन नुकसानदायी होता है.

5. जरूरत से ज्यादा नमक

जरूरत से ज्यादा नमक भी आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खराब मानी जाती है और ये आपकी हेल्थ को बुरी तरह से खराब कर देती है. चिप्स, नमकीन, पैकेज्ड स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, अचार और कई प्रोसेस्ड फूड को हटा देना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.